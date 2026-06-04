Φρίκη στην Τουρκία: Πρώην αστυνομικός εκτέλεσε εν ψυχρώ τον γιο του για τα ναρκωτικά

Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία, που συγκλονίζει την κοινή γνώμη, εκτυλίχθηκε στα Άδανα της νότιας Τουρκίας. Ένας 52χρονος πρώην αστυνομικός έχασε εντελώς τον έλεγχο και δολοφόνησε τον 23χρονο γιο του, έπειτα από έναν άγριο καυγά με φόντο την εξάρτηση του νεαρού από τις ουσίες.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 23χρονος απαίτησε επίμονα από τον πατέρα του χρήματα για να αγοράσει ναρκωτικά. Η άρνηση του 52χρονου πυροδότησε μια εξαιρετικά έντονη λογομαχία, η οποία γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

HASSAS | Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. https://t.co/PgHaU1SUfQ pic.twitter.com/jNRXc7FYbZ — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) June 3, 2026

Σε κατάσταση αμόκ, ο πρώην ένστολος πέταξε ένα αιχμηρό αντικείμενο που κρατούσε, τράβηξε όπλο και, χωρίς να διστάσει στιγμή, άδειασε τον γεμιστήρα πάνω στο ίδιο του το παιδί, πυροβολώντας το περισσότερες από δέκα φορές. Ο θάνατος του νεαρού ήταν ακαριαίος.

Όταν οι αστυνομικές αρχές έφτασαν στο σημείο του εγκλήματος, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Ο 52χρονος, σε κατάσταση σοκ αλλά απόλυτα συνειδητοποιημένος για την πράξη του, ομολόγησε αμέσως το έγκλημα και παραδόθηκε χωρίς να προβάλει την παραμικρή αντίσταση.