Οργή στις ΗΠΑ: Βίντεο δείχνει πράκτορες της ICE να απομακρύνουν βίαια γυναίκα από το IX της

Βίντεο από τη Μινεσότα, που προκαλεί ντροπή κάνει τον γύρο των social media κατά το οποίο πράκτορες της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ICE των ΗΠΑ να απομακρύνουν βίαια μια γυναίκα από το αυτοκίνητό της επειδή φέρεται «να μπλόκαρε την επιχείρηση».

Η επιχείρηση αναφέρεται στις διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα ακριβώς μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό από αστυνομικούς της ICE.

Στο ντοκουμέντο λοιπόν, οι αρχές βγάζουν βίαια και χωρίς προειδοποίηση τη γυναίκα από το όχημα της η οποία όπως ακούγεται να λέει και στο βίντεο πώς είναι ανάπηρη.

«Είμαι ανάπηρη, προσπαθώ να πάω στο γιατρό εκεί πάνω», δήλωσε.

Πάντως, στο ντοκουμέντο η γυναίκα διακρίνεται να κρατιέται με απόγνωση από την πόρτα του οδηγού, ενώ οι πράκτορες της ICE την τραβούν με τη βία έξω από το όχημα.

Οι πράκτορες τις ΗΠΑ συνέχισαν και, φορώντας μάσκες και γυαλιά ηλίου για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους, την έριξαν στο έδαφος σε κατάσταση πανικού, ενώ η ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου παρέμενε ακόμη μπλεγμένη γύρω από τον λαιμό της

