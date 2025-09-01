Φρίκη στις ΗΠΑ: Σκότωσε την σύντροφό του την ημέρα που θα γεννούσε το παιδί τους

Μια υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό έρχεται από το Οχάιο των ΗΠΑ, όπου μια 26χρονη έγκυος γυναίκα, η Ίντια Κινάμορ, δολοφονήθηκε ανήμερα της προγραμματισμένης ημερομηνίας τοκετού της, φερόμενη ως θύμα συνωμοσίας με ηθικό αυτουργό τον ίδιο της τον σύντροφο.

Η Ίντια βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στις 4 Μαρτίου 2023, ημέρα κατά την οποία επρόκειτο να φέρει στον κόσμο το παιδί της. Σύμφωνα με τις Αρχές, η δολοφονία παρουσιάστηκε αρχικά ως διάρρηξη, ωστόσο οι έρευνες αποκάλυψαν ένα προσχεδιασμένο έγκλημα.

Ο σύντροφος πίσω από τη δολοφονία

Ο 30χρονος Κέιβον Γουόρεν, σύντροφος της Ίντια και πατέρας του αγέννητου παιδιού της, φέρεται να οργάνωσε τη δολοφονία σε συνεργασία με δύο ακόμη άνδρες: τον 20χρονο Ρόμπερτ Έρβιν και τον 22χρονο Λαμάρ Μόρις Σαγκς. Το κίνητρο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, φαίνεται να σχετίζεται με οικονομικές δυσκολίες του Γουόρεν, καθώς και με το γεγονός ότι διατηρούσε σχέση με άλλη γυναίκα. Είχε μάλιστα πιέσει επανειλημμένα την Ίντια να προχωρήσει σε έκτρωση.

Η εισαγγελέας της κομητείας Χάμιλτον, Κόνι Πίλιτς, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτή θα έπρεπε να είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής της. Αντ’ αυτού, ο πατέρας του παιδιού της συνωμότησε για να τη σκοτώσει. Είναι σπαρακτικό».

Στις 21 Αυγούστου, και στους τρεις άνδρες απαγγέλθηκαν 13 συνολικά κατηγορίες, μεταξύ των οποίων τέσσερις για ανθρωποκτονία και άλλες για διάρρηξη. Αν κριθούν ένοχοι, αντιμετωπίζουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Γουόρεν είχε φροντίσει να ζητήσει άδεια πένθους από την εργασία του πριν ακόμη διαπραχθεί το έγκλημα, κάτι που ενίσχυσε τις υποψίες περί προσχεδιασμένης ενέργειας.

«Δικαιοσύνη για την Ίντια»

Η μητέρα της άτυχης γυναίκας, Τέρι Κινάμορ, εξέφρασε την ανακούφισή της για τη σύλληψη των κατηγορουμένων, λέγοντας: «Τώρα μπορώ να επιστρέψω και να της πω ότι οι άνθρωποι που της το έκαναν αυτό έχουν συλληφθεί και θα αποδοθεί δικαιοσύνη».