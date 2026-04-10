«Φρούριο» το Ισλαμαπάντ ενόψει συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν: «Κόκκινες» ζώνες για τους πολίτες και κλείσιμο δρόμων

«Φρούριο» έχει γίνει το Ισλαμαμπάντ, το οποίος πρόκειται να φιλοξενήσει τις συνομιλίες Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, στα πλαίσια μιας προσπάθειας για κατάπαυση του πυρός και συμφωνία.

Ο πρώτος επίσημος γύρος συνομιλιών αναμένεται γύρω στις 11 Απριλίου, ενώ οι αντιπροσωπείες έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν στην πρωτεύουσα.

Το Πακιστάν διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη μεσολάβηση για αυτή την προσωρινή εκεχειρία και πλέον όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπου θα επιχειρήσουν να καταλήξουν σε μια συνολική και μόνιμη συμφωνία.

Ισλαμαμπάντ: Τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Ενόψει των συνομιλιών, το Ισλαμαμπάντ έχει ουσιαστικά τεθεί σε καθεστώς αποκλεισμού, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, κλείσιμο δρόμων και περιορισμούς στις μετακινήσεις.

Έχουν αναπτυχθεί οδοφράγματα, σημεία ελέγχου, επιτήρηση του εναέριου χώρου και εντατικές περιπολίες σε ευαίσθητες περιοχές. Κηρύχθηκε επίσης διήμερη τοπική αργία για την Πέμπτη και την Παρασκευή στην πρωτεύουσα, η οποία έχει ήδη μετατραπεί σε «φρούριο», με ένοπλες δυνάμεις να περιπολούν σε βασικούς δρόμους και κυβερνητικές εγκαταστάσεις.

Η κίνηση των πολιτών είναι αυστηρά περιορισμένη στην «Κόκκινη Ζώνη», όπου βρίσκονται πρεσβείες, γραφεία ξένων οργανισμών και το Κοινοβούλιο. Κεντρικές περιοχές της πόλης εμφανίζουν εικόνα ερήμωσης, με πολλά σχολεία και καταστήματα να παραμένουν κλειστά.

Ποιοι θα βρίσκονται στο Ισλαμαμπάντ

Όπως επισημαίνει το δελτίο του Open, θα παρευρεθούν στην πρωτεύουσα του Πακιστάν οι:

Αμπάς Αραγτσί: Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν

Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Πρόεδρος της Βουλής του Ιράν

Τζέι ντι Βανς: Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Στιβ Γουίτκοφ: Ειδικός Απεσταλμένος

Τζάρεντ Κούσνερ: Ειδικός Απεσταλμένος