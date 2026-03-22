Φρουροί Επανάστασης: «Πλήρες κλείσιμο του Στενού Ορμούζ αν προχωρήσουν οι απειλές Τραμπ»

Απάντηση στις απειλές Τραμπ έδωσαν με σημερινή (22/03) τους δήλωση οι Φρουροί της Επανάστασης, λέγοντας ότι αν υλοποιηθούν θα κλείσει εντελώς το Στενό του Χορμούζ.

Στενά του Ορμούζ | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το Ιράν θα κλείσει πλήρως το στρατηγικής σημασίας Στενό του Χορμούζ αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές για στοχοθέτηση ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με σημερινή δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ απείλησε χθες Σάββατο ότι θα «εξολοθρεύσει» τις μονάδες παραγωγής ενέργειας του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως το Στενό του Χορμούζ εντός 48 ωρών, αφήνοντας να εννοηθεί μια σημαντική κλιμάκωση λιγότερο από μία ημέρα αφότου μίλησε για «σταδιακό περιορισμό» του πολέμου που διανύει τώρα την τέταρτη εβδομάδα.

Στη σημερινή (22/03) δήλωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν επίσης πως εταιρίες με μετοχές των ΗΠΑ θα «καταστραφούν ολοσχερώς», αν ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις τεθούν στο στόχαστρο από την Ουάσινγκτον και ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες που φιλοξενούν βάσεις των ΗΠΑ θα αποτελέσουν «θεμιτούς» στόχους.

