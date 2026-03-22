Φρουροί Επανάστασης: «Πλήρες κλείσιμο του Στενού Ορμούζ αν προχωρήσουν οι απειλές Τραμπ»

Το Ιράν θα κλείσει πλήρως το στρατηγικής σημασίας Στενό του Χορμούζ αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές για στοχοθέτηση ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με σημερινή δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Ο Τραμπ απείλησε χθες Σάββατο ότι θα «εξολοθρεύσει» τις μονάδες παραγωγής ενέργειας του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως το Στενό του Χορμούζ εντός 48 ωρών, αφήνοντας να εννοηθεί μια σημαντική κλιμάκωση λιγότερο από μία ημέρα αφότου μίλησε για «σταδιακό περιορισμό» του πολέμου που διανύει τώρα την τέταρτη εβδομάδα.
Στη σημερινή (22/03) δήλωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν επίσης πως εταιρίες με μετοχές των ΗΠΑ θα «καταστραφούν ολοσχερώς», αν ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις τεθούν στο στόχαστρο από την Ουάσινγκτον και ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες που φιλοξενούν βάσεις των ΗΠΑ θα αποτελέσουν «θεμιτούς» στόχους.
- Καρδίτσα: Προσήχθη ένας ύποπτος για την δολοφονία του τραγουδιστή - Τι είπε στους αστυνομικούς
- Νετανιάχου σε Ευρωπαίους: «Ήρθε η ώρα για συμμετοχή στον πόλεμο - Ήδη άνοιξαν πυρ στην Κύπρο»
- Όταν η Λόλα Νταϊφά έλεγε ότι είδε τα κλεμμένα της κοσμήματα σε εκπομπή του Γιώργου Τσαγκαράκη
- Η Γέφυρα του Μάγκα στον Πειραιά που χώριζε δύο κόσμους
