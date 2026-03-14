Φρουροί της Επανάστασης: Απειλούν εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν σήμερα (14/3) ότι τα αμερικανικά συμφέροντα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), συμπεριλαμβανομένων των λιμανιών και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων είναι νόμιμοι στόχοι, μετά από την επίθεση αμερικανικών δυνάμεων κατά ιρανικών νησιών, μετέδωσαν τα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.

Στην ίδια ανακοίνωση οι Φρουροί της Ιρανικής Επανάστασης παροτρύνουν τους κατοίκους των ΗΑΕ να εκκενώσουν λιμάνια, εγκαταστάσεις και στρατιωτικά καταφύγια των ΗΠΑ, προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Την ίδια στιγμή νωρίτερα σήμερα (14/3) ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους βιομηχανικού τομέα στο δυτικό τμήμα της Ταμπρίζ (βόρεια) να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, ενόψει στρατιωτικών επιχειρήσεων «μέσα στις προσεχείς ώρες».

«Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας σας ζητούμε να εγκαταλείψετε αμέσως την περιοχή», ανέφερε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στα περσικά μέσω X, παραθέτοντας χάρτη.

Η προειδοποίηση όμως δεν υπάρχει στην πραγματικότητα καμία περίπτωση να διαβαστεί από τους ενδιαφερόμενους: η πρόσβαση στο διαδίκτυο στο Ιράν είναι κομμένη εδώ και δύο εβδομάδες.