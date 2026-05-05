Φρουροί της Επανάστασης για Ορμούζ: «Όσα πλοία παρεκλίνουν ενδέχεται να δεχθούν επίθεση»

Το ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν προειδοποίησε τα πλοία που βρίσκονται στο Στενό του Ορμούζ να μην παρεκκλίνουν από τις διαδρομές που έχει ορίσει η Τεχεράνη, καθώς σε άλλη περίπτωση ενδέχεται να δεχθούν επίθεση.
Σύμφωνα με το Sky News, η νέα προειδοποίηση του IRGC έρχεται μετά την ανακοίνωση από τις ΗΠΑ του «Project Freedom», μιας προσπάθειας για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από το στενό. Σε δηλώσεις που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το ναυτικό του IRGC ανέφερε:
«Όλα τα σκάφη που σκοπεύουν να διέλθουν από το Στενό προειδοποιούνται ότι η μόνη ασφαλής διαδρομή για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ είναι ο διάδρομος που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως από το Ιράν. Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτή τη διαδρομή είναι επικίνδυνη και θα αντιμετωπιστεί με αυστηρά μέτρα από το Ναυτικό του IRGC».
Προηγουμένως, η Τεχεράνη επέτρεπε στα πλοία να διέρχονται από τη θαλάσσια οδό έναντι αμοιβής. Οι επιτρεπόμενες διαδρομές ήταν εκείνες που περνούσαν πιο κοντά στο Ιράν.
