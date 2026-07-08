Φρουροί της Επανάστασης: «Πλήξαμε 85 αμερικανικούς στόχους» - Τέλος η ειρηνική ανάπαυλα στη Μέση Ανατολή

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις τους πραγματοποίησαν κοινή επιχείρηση με πυραύλους και drones, πλήττοντας 85 στόχους σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατιωτικού βραχίονα, έπληξαν τη βάση του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και την αεροπορική βάση Ali Al-Salem στο Κουβέιτ.

Το IRGC ανέφερε ότι η επιχείρηση αποτέλεσε μια «αρχική απάντηση» στην παραβίαση από τις ΗΠΑ, της εκεχειρίας και της συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ, έπειτα από τις αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον παράκτιων βάσεων και μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων στις περιοχές Χορμοζγκάν και Μαχσάρ.

Μέση Ανατολή - Επιστροφή στο συντεταγμένο χάος

Η Ουάσινγκτον από πλευράς της υποστηρίζει ότι η επιχείρηση αποτέλεσε απάντηση στις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, κατηγορώντας την Τεχεράνη για παραβίαση της καταρχήν συμφωνίας που είχε επιτευχθεί στα μέσα Ιουνίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM, οι επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν νωρίτερα την Τρίτη (7/7) και οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πάνω από 80 στόχους.

Τρία πλοία χτυπήθηκαν μέσα σε 24 ώρες στην περιοχή του Ορμούζ, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία επιτήρησης της ναυσιπλοΐας UKMTO, με το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία να επιρρίπτουν την ευθύνη για δυο από τις επιθέσεις στο Ιράν.

Η νέα κρίση φέρνει ξανά στο επίκεντρο τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας μεταφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.