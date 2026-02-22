FT: Η μυστική συμφωνία 500 εκατ. ευρώ του Ιράν με τη Ρωσία για χιλιάδες αντιαεροπορικούς πυραύλους

Tην μυστική συμφωνία του Ιράν με τη Ρωσία ύψους 500 εκατ. ευρώ για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων φορητών αντιαεροπορικών πυραύλων, μετέδωσαν οι Financial Times την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.

Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο και προβλέπει ότι η Ρωσία θα παραδώσει στο Ιράν 500 φορητές μονάδες εκτόξευσης τύπου «Verba» και 2.500 πυραύλους «9M336» μέσα σε τρία έτη, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο φαίνεται να επικαλείται ρωσικά έγγραφα που διέρρευσαν και περιήλθαν σε γνώση της εφημερίδας, καθώς και πηγές που γνωρίζουν για τη συμφωνία.

Η ενέργεια αυτή συμπληρώνει μια συνολική προσπάθεια της Τεχεράνης να ανακατασκευάσει την αντιαεροπορική της άμυνα, που επλήγη σοβαρά στον περσινό πόλεμο με το Ισραήλ.

Τι είναι το σύστημα Verba

Το σύστημα Verba περιλαμβάνεται στα πλέον σύγχρονα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα καθώς πρόκειται για φορητό πύραυλο ώμου με υπέρυθρη καθοδήγηση, ικανό να πλήττει πυραύλους cruise, αεροσκάφη χαμηλής πτήσεις και drones.

Χρησιμοποιείται από μικρές, ευέλικτες ομάδες, επιτρέποντας τη δημιουργία διάσπαρτων αντιαεροπορικών ζωνών χωρίς εξάρτηση από σταθερές εγκαταστάσεις ραντάρ, οι οποίες είναι πιο ευάλωτες σε πλήγματα.

Βάσει της σύμβασης ύψους 495 εκατ. ευρώ για τα Verba, οι παραδόσεις προβλέπεται να γίνουν σε τρεις φάσεις από το 2027 έως το 2029. Πηγή με γνώση της συναλλαγής ανέφερε ότι ενδέχεται μικρός αριθμός συστημάτων να έχει ήδη παραδοθεί νωρίτερα.

Η ανακοίνωση του σχεδίου για τα πυρηνικά

Υπενθυμίζεται πως η προαναγγελία του σχεδίου για τα πυρηνικά ήρθε από τον Ιρανός υπουργός Εξωτερικών λίγες μέρες νωρίτερα, στις (20/02), υπό την ηχώ της απειλής Τραμπ να πλανάται στο Ιράν, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για «πρόωρο χτύπημα» από τις ΗΠΑ στη χώρα της Μέσης Ανατολής αν δεν γίνουν διαπραγματεύσεις.

Όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το σχέδιο θα ήταν έτοιμο «εντός δύο ή τριών ημερών» και η χώρα του θα το παρουσίαζε στη συνέχεια στις ΗΠΑ.

«Το επόμενο βήμα για μένα είναι να παρουσιάσω μια πρόταση για μια πιθανή συμφωνία στους Αμερικανούς ομολόγους μου», τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε στο MSNBC ο Αμπάς Αραγτσί.

«Νομίζω ότι θα είναι έτοιμο εντός δύο ή τριών ημερών», πρόσθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, ο οποίος ηγήθηκε της ιρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στη Γενεύη την Τρίτη, που έγιναν υπό τη μεσολάβηση του Ομάν.