FT: Κόβονται 2 εκατ. θέσεις από τις πτήσεις του Μαΐου εξαιτίας της τιμής των καυσίμων

Το ήδη τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις καυσίμων στην παγκόσμια αεροπορική αγορά, οδηγεί τις αεροπορικές εταιρείες σε σημαντικές περικοπές πτήσεων για τον Μάιο, αφαιρώντας εκατομμύρια διαθέσιμες θέσεις για επιβάτες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Cirium, τα οποία επικαλούνται οι Financial Times, η κρίση στην προμήθεια καυσίμων έχει ήδη κοστίσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα προγράμματα πτήσεων του μήνα. Συνολικά, η χωρητικότητα μειώθηκε από 132 σε 130 εκατομμύρια θέσεις μέσα σε λίγες εβδομάδες, ενώ έχουν σημειωθεί περίπου 12.000 ακυρώσεις πτήσεων.

Η κατάσταση αυτή οφείλεται κυρίως στην απότομη αύξηση των τιμών των αεροπορικών καυσίμων, που σχεδόν διπλασιάστηκαν μετά την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τη συμμετοχή του Ισραήλ. Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν έντονες αναταράξεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η απόφαση της Τεχεράνης να μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ, μια θαλάσσια αρτηρία από την οποία περνά περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Η διακοπή αυτής της ροής έχει επηρεάσει άμεσα τη διαθεσιμότητα καυσίμων.

Όπως επισημαίνει η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών, η μέση τιμή των καυσίμων αεροσκαφών έφτασε τα 181 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση μέσα σε μία εβδομάδα, σε μια περίοδο ήδη έντονων διακυμάνσεων.

Οι αεροπορικές εταιρείες αντιδρούν με ακυρώσεις δρομολογίων, αλλά και με αλλαγές στον στόλο τους, χρησιμοποιώντας μικρότερα αεροσκάφη για εξοικονόμηση καυσίμων. Μεταξύ αυτών, η Lufthansa έχει προχωρήσει σε μία από τις μεγαλύτερες περικοπές, αφαιρώντας περίπου 20.000 πτήσεις μέχρι τον Οκτώβριο, ενώ και η Air France-KLM έχει μειώσει σημαντικά τη χωρητικότητά της.

Στην Ασία, η Air China έχει περιορίσει εσωτερικά δρομολόγια, ενώ στη Βόρεια Αμερική η Spirit Airlines έχει αναστείλει τη λειτουργία της, σε ένα περιβάλλον που επηρεάζεται έντονα από την ενεργειακή κρίση.

Από την πλευρά της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί κράτη και αεροπορικές εταιρείες να προετοιμαστούν για κάθε ενδεχόμενο. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Άννα-Κάισα Ιτκόνεν, η διάρκεια της κρίσης παραμένει άγνωστη, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την προληπτική προετοιμασία.

Αναμένονται μάλιστα κατευθυντήριες οδηγίες που θα αφορούν την εξοικονόμηση καυσίμων, τα δικαιώματα των επιβατών και τεχνικά ζητήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρώπη καλύπτει περίπου το 70% των αναγκών της σε αεροπορικά καύσιμα από τα δικά της διυλιστήρια, ενώ το υπόλοιπο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές, κυρίως από τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, κυβερνήσεις εξετάζουν πρακτικά μέτρα. Στη Ηνωμένο Βασίλειο, έχει δοθεί η δυνατότητα στις εταιρείες να συνδυάζουν επιβάτες από διαφορετικές πτήσεις σε λιγότερα αεροσκάφη, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει ήδη προειδοποιήσει ότι ίσως χρειαστεί να επανεξεταστούν τα καλοκαιρινά ταξιδιωτικά σχέδια, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος πανικού.