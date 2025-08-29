FT: «Ο Τραμπ πρότεινε κινεζικές ειρηνευτικές δυνάμεις στην Ουκρανία» - Διαψεύδουν οι συνεργάτες του

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την αποστολή κινεζικών στρατευμάτων ως ειρηνευτικών δυνάμεων στη μεταπολεμική Ουκρανία, υποστηρίζοντας μια πρόταση που είχε αρχικά υποβάλει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.

Πιο αναλυτικά, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι ο Τραμπ πρότεινε να προσκληθεί η Κίνα να στείλει ειρηνευτικές δυνάμεις για να παρακολουθούν μια ουδέτερη ζώνη κατά μήκος της 1.300 χλμ. μετώπης της Ουκρανίας, ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, στη συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Βιολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα.

Διαψεύδουν οι συνεργάτες του Τραμπ

«Αυτό είναι ψευδές», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, προσθέτοντας ότι «δεν υπήρξε καμία συζήτηση για κινεζικές ειρηνευτικές δυνάμεις».

Η ιδέα αυτή αντιμετωπίζει την αντίθεση των ευρωπαϊκών πρωτευουσών και έχει ήδη απορριφθεί από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λόγω της κρίσιμης υποστήριξης του Πεκίνου προς τις πολεμικές προσπάθειες της Ρωσίας.

Η συνάντηση της περασμένης εβδομάδας ήταν μέρος των συνεχιζόμενων συζητήσεων για μία πιθανή εκεχειρία, τις δυτικές εγγυήσεις ασφάλειας που θα παρασχεθούν στην Ουκρανία και τη δομή οποιασδήποτε μεταπολεμικής συμφωνίας.

Ο Τραμπ έχει πιέσει τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά η Μόσχα και το Κίεβο παραμένουν πολύ μακριά σε σημαντικά ζητήματα, όπως ο μεταπολεμικός εδαφικός έλεγχος.

Ανώτεροι στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν συζητήσει μια δομή στην οποία θα δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που θα περιπολείται από ουδέτερα ειρηνευτικά στρατεύματα, ως πρώτο στάδιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η πρόταση της Ρωσίας για κινέζικη ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία

Οι Ρώσοι εκπρόσωποι έθεσαν για πρώτη φορά το θέμα των κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων στο πλαίσιο ενός πλαισίου εγγυήσεων ασφάλειας κατά τις πρώτες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη την άνοιξη του 2022.

Η πρόταση της Ρωσίας τότε ανέφερε ότι τα «κράτη εγγυητές» που θα υπογράφουν μια μελλοντική ειρηνευτική συνθήκη — οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Κίνα και η Ρωσία — θα υπερασπιστούν την Ουκρανία σε περίπτωση νέας επίθεσης κατά της χώρας.

Η συμφωνία αυτή ήταν και παραμένει αδύνατη για την Ουκρανία, καθώς η Ρωσία πρότεινε ότι όλα τα κράτη εγγυητές θα έπρεπε να εγκρίνουν οποιαδήποτε αντίδραση σε περίπτωση επίθεσης κατά της Ουκρανίας, πράγμα που σημαίνει ότι η Ρωσία θα είχε δικαίωμα βέτο σε οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση.

Η προηγούμενη πρόταση της Ρωσίας υποβλήθηκε όταν η Μόσχα είχε σημαντική επιρροή, καθώς κατείχε εδάφη γύρω από το Κίεβο. Ο Ζελένσκι εγκατέλειψε τις συνομιλίες αυτές αφού οι δυνάμεις του έδιωξαν τους Ρώσους από την περιοχή και αποκάλυψαν στοιχεία για εγκλήματα πολέμου σε πόλεις βόρεια της πρωτεύουσας.

Η Κίνα έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτή να διαδραματίσει «εποικοδομητικό ρόλο» στην επίλυση του πολέμου, μετά την πρόσφατη πρόταση της Ρωσίας ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να είναι ένας από τους εγγυητές της ασφάλειας της Ουκρανίας στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, πρότεινε αυτό το μήνα ότι τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στα οποία περιλαμβάνονται η Ρωσία και η Κίνα, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια εγγύηση ασφάλειας για την Ουκρανία σε μια συμφωνία που θα τερματίζει τον πόλεμο του Κρεμλίνου.

Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης ότι το Πεκίνο είχε προσφερθεί να συμμετάσχει σε μια ειρηνευτική δύναμη για την Ουκρανία «δεν είναι αληθινές».

Η στάση του Ζελένσκι

Η ιδέα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απορριφθεί από τον Ζελένσκι, ο οποίος έχει δηλώσει ότι δεν θα υποστηρίξει μια ειρηνευτική δύναμη κινεζικών στρατευμάτων.

«Γιατί η Κίνα δεν είναι στις εγγυήσεις; Πρώτον, η Κίνα δεν μας βοήθησε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο από την αρχή. Δεύτερον, η Κίνα βοήθησε τη Ρωσία ανοίγοντας την αγορά των drones», δήλωσε ο Ζελένσκι αυτό το μήνα.

«Δεν έκαναν τίποτα όταν καταλήφθηκε η Κριμαία. Γι' αυτό δεν χρειαζόμαστε εγγυητές που δεν βοηθούν την Ουκρανία και δεν βοήθησαν την Ουκρανία σε μια στιγμή που το χρειαζόμασταν πραγματικά μετά [την πλήρη εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022]».

Τον Απρίλιο, ο Ζελένσκι κατηγόρησε την Κίνα ότι προμηθεύει όπλα στη Ρωσία και τη βοηθά στην παραγωγή όπλων. Είπε επίσης ότι το Πεκίνο δεν έκανε τίποτα για να εμποδίσει τη Ρωσία να στρατολογεί Κινέζους υπηκόους για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, παρουσιάζοντας στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες ότι τουλάχιστον 155 τέτοιοι στρατολογημένοι είχαν αποσταλεί στο πεδίο της μάχης.

Η Ουκρανία έχει δείξει ανοιχτή στάση απέναντι στη συμμετοχή των τουρκικών δυνάμεων στην ειρηνευτική αποστολή που το Κίεβο και οι δυτικοί εταίροι του σχεδιάζουν επί του παρόντος ως μέρος ενός μεταπολεμικού σχεδίου.

Ο πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε στον Ζελένσκι την Πέμπτη ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει οποιεσδήποτε συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας και ότι θα συμβάλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας εάν επιτευχθεί ειρήνη.

Τρεις γύροι ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων έχουν πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη από τον Μάρτιο, αλλά δεν έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο πέρα από την ανταλλαγή κρατουμένων σε μεγάλη κλίμακα.

«Η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό του πολέμου με μόνιμη ειρήνη, και με την εδραίωση της ειρήνης η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας», δήλωσε το γραφείο του προέδρου.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, έχει πάντα αναλάβει τον ρόλο του ειρηνοποιού κατά τη διάρκεια του πολέμου. Πρόσφατα, πρότεινε επίσης ότι αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ειρηνευτικής δύναμης, ιδίως στη Μαύρη Θάλασσα, ως μέρος οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσαν να αποδεχθούν την Τουρκία σε αυτόν τον ρόλο.