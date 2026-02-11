FT: Ο Ζελένσκι ανακοινώνει προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα - Αισιοδοξία για συμφωνία με Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σκοπεύει να ανακοινώσει στις 24 Φεβρουαρίου τα σχέδια για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών και ενός δημοψηφίσματος.

Αυτά αναφέρει σε σημερινό της άρθρο η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους που συμμετέχουν στον σχεδιασμό.

Οι ουκρανικές Αρχές έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών παράλληλα με ένα δημοψήφισμα επί της ειρηνευτικής συμφωνίας που πιθανόν να υπογραφεί με τη Ρωσία, ανέφεραν οι Financial Times σήμερα, Τετάρτη (11/02).

Το Reuters μετέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι, βάσει ενός πλαισίου που συζήτησαν Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές, οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να υποβληθεί σε δημοψήφισμα, το οποίο θα διεξαχθεί παράλληλα με εθνικές εκλογές.

Οι αξιωματούχοι συζήτησαν το ενδεχόμενο οι εθνικές εκλογές και το δημοψήφισμα να πραγματοποιηθούν τον Μάιο.