FT: Σχέδιο Ουκρανίας, Ευρώπης, ΗΠΑ για επιβολή εκεχειρίας - Σε ποια περίπτωση ενεργοποιείται

Η Ουκρανία συμφώνησε με τους δυτικούς εταίρους ότι οποιαδήποτε επίμονη παραβίαση της μελλοντικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Ρωσία θα προκαλέσει συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times σήμερα (3.2).

Το δημοσίευμα, στο οποίο έδωσαν πληροφορίες άτομα που θα είναι στην προσπάθεια, αναφέρει ότι σχέδιο συζητήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο μεταξύ Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων και θα περιλαμβάνει μια πολυεπίπεδη αντίδραση σε οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας από τη Ρωσία.

Την ίδια στιγμή, απεσταλμένοι από το Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον θα συναντηθούν στο Αμπού Ντάμπι την Τετάρτη και την Πέμπτη για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε η FT.

Σχέδιο για την Ουκρανία: Παραβίασης εκεχειρίας από τη Ρωσία θα προκαλέσει αντίδραση 24 ωρών

Σύμφωνα με την πρόταση, οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχειρίας από τη Ρωσία θα προκαλέσει αντίδραση εντός 24 ωρών, ξεκινώντας με διπλωματική προειδοποίηση και, εάν χρειαστεί, δράση από τον ουκρανικό στρατό για να σταματήσει η παραβίαση, ανέφερε η εφημερίδα.

Εάν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν πέραν αυτού, η πρόταση θα προχωρήσει σε μια δεύτερη φάση παρέμβασης με τη χρήση δυνάμεων από τη λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων», η οποία περιλαμβάνει πολλά μέλη της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Τουρκία, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι σε περίπτωση επέκτασης της επίθεσης, θα ενεργοποιηθεί συντονισμένη αντίδραση από δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Δύση, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικού στρατού, 72 ώρες μετά την αρχική παραβίαση.