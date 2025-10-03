«Φτάνει πια»: Οι κάτοικοι της Γάζας ζητούν από τη Χαμάς να δεχθεί την πρόταση εκεχειρίας του Τραμπ

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σε τέσσερις ημέρες από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, όπου ένοπλοι της Χαμάς εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ σκοτώνοντας χιλιάδες Ισραηλινούς και αρπάζοντας εκατοντάδες ομήρους.

Δύο χρόνια μετά, όπως μεταδίδουν οι New York Times, οι κάτοικοι της Γάζας ζητούν κάτι πολύ απλό από τη Χαμάς, και ας διακυβεύεται το υπαρξιακό της δόγμα, ή καλύτερα το καταστατικό της ίδρυσής της: Να σταματήσει τον πόλεμο με το Ισραήλ, από τον οποίο έχουν πεθάνει δεκάδες χιλιάδες στον πολυπαθή παλαιστινιακό θύλακα.

Κάτοικοι της Γάζας, μιλώντας στο αμερικάνικο μέσο, λένε ότι η μεγαλύτερη ελπίδα τους μέχρι στιγμής είναι το τελευταίο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες. «Η Χαμάς πρέπει να πει ναι σε αυτή την προσφορά - έχουμε ήδη περάσει την κόλαση», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπολμπόλ, 43 ετών, οικοδόμος, που παρέμεινε στην πόλη της Γάζας με τα έξι παιδιά του στο κατεστραμμένο κέλυφος του σπιτιού τους καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Μαχητές της Χαμάς σε κηδεία | AP Photos

Ο Πρόεδρος Τραμπ αποκάλυψε την πρόταση κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. Ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι εάν η Χαμάς δεν αποδεχόταν τους όρους της, τότε θα έδινε στο Ισραήλ το πράσινο φως για να «ολοκληρώσει το έργο» της καταστροφής της ένοπλης ομάδας.

Η Χαμάς δεν έχει ακόμη δώσει την απάντησή της στην πρόταση, αλλά οι συνεντεύξεις με Παλαιστίνιους στη Γάζα την Τετάρτη υπέδειξαν ευρεία δημόσια υποστήριξη για το σχέδιο. Απαιτεί τον άμεσο τερματισμό ενός πολέμου που έχει προκαλέσει τεράστια δεινά στους αμάχους, μεταδίδουν οι New York Times.

Τις τελευταίες δύο ημέρες, είπε ο κ. Μπόλμπολ, οι γείτονές του δεν μιλούν σχεδόν τίποτα άλλο παρά μόνο για την πρόταση κατάπαυσης του πυρός. Αν η Χαμάς την απορρίψει, είπε, η οικογένειά του θα εγκαταλείψει τελικά την πόλη της Γάζας και θα κατευθυνθεί προς αυτό που ελπίζει ότι θα είναι η σχετική ασφάλεια στο νότο του θύλακα.

«Η Χαμάς πρέπει να καταλάβει: Φτάνει πια», είπε ο κ. Μπόλμπολ. ​​Οι περισσότεροι κάτοικοι της Γάζας δεν είναι μέλη της ομάδας, πρόσθεσε, «οπότε γιατί να μας σύρουν σε αυτό;»

Κάποιοι είπαν ότι οι όροι της πρότασης τους έκαναν να αμφιβάλλουν για το αν η Χαμάς θα συμφωνούσε. Άλλοι είπαν ότι οι αμφιβολίες τους προέκυψαν από κάτι πιο βασικό και πικρό: Απλώς δεν πίστευαν ότι η Χαμάς θα έβαζε τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού πάνω από τα συμφέροντα της οργάνωσης.

«Πεθαίνουμε για το τίποτα και κανείς δεν νοιάζεται για εμάς», δήλωσε η Νασάγιεμ Μουκάτ, 30 ετών, η οποία διέφυγε από την επεκτεινόμενη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας για το νότιο τμήμα της περιοχής τη Δευτέρα με τη μικρή της κόρη, Σελήνη. «Η Χαμάς πρέπει να σκέφτεται περισσότερο εμάς και όσα έχουμε περάσει».

Ο 57χρονος Αμπντελχαλίμ Αουάντ, ο οποίος διαχειρίζεται έναν φούρνο στο Ντέιρ αλ Μπαλάχ, στην κεντρική Γάζα, δήλωσε ότι θα δεχόταν σχεδόν «οποιοδήποτε τίμημα» για να τερματίσει τον πόλεμο. Αλλά είπε ότι δεν πιστεύει ότι η Χαμάς θα μπορούσε να πει το ίδιο πράγμα. «Δεν τους ενδιαφέρει τι σκέφτεται ο κόσμος ή η κοινή γνώμη», είπε ο κ. Αουάντ. «Αν τους ένοιαζε αυτό, δεν θα βρισκόμασταν σε αυτή την κατάσταση».

Στο Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα, ο 35χρονος Μαχμούντ Αμπού Ματάρ είπε ότι ελπίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να αναγκάσουν τη Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία και στη συνέχεια να υποχρεώσουν τόσο την ένοπλη ομάδα όσο και το Ισραήλ να τηρήσουν όλους τους όρους της. «Η ευχή μου είναι ο Τραμπ να την επιβάλει ως πραγματικότητα και στις δύο πλευρές, άμεσα, χωρίς να δώσει επιλογή», ​​είπε ο κ. Αμπού Ματάρ, ο οποίος κάποτε πουλούσε ηλεκτρικές συσκευές στην πόλη της Γάζας.

Είπε ότι οι μάχες τον ανάγκασαν να μετακινηθεί στη βόρεια Γάζα 10 φορές με τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά του μέχρι την περασμένη εβδομάδα, όταν κατέφυγαν στο νότο για πρώτη φορά. Είπε ότι ήταν αηδιασμένος με τους διαπραγματευτές σε μακρινές αίθουσες συνεδριάσεων που φαίνεται να ελέγχουν τη μοίρα της οικογένειάς του. «Αυτοί που διαπραγματεύονται εκ μέρους μου κάθονται σε κλιματιζόμενα δωμάτια», είπε. «Δεν είναι αυτοί που ζουν στην άμμο, περπατούν μισή ώρα για να φέρουν νερό ή ψάχνουν για μια σακούλα αλεύρι και σκοτώνονται».