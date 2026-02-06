«Φύγετε τώρα από το Ιράν»: Δραματική προειδοποίηση των ΗΠΑ στους πολίτες τους

Η λεγόμενη «εικονική πρεσβεία» των ΗΠΑ στο Ιράν προέτρεψε σήμερα, Παρασκευή (06/02) τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη χώρα «τώρα», εάν είναι δυνατόν και να έχουν ένα σχέδιο αναχώρησης που δεν βασίζεται στη βοήθεια της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Η προειδοποίηση αυτή προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς, πλην των άλλων έρχεται την ώρα που ετοιμάζονται να ξεκινήσουν οι επαφές Ουάσινγκτον - Τεχεράνης για μία συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της δεύτερης.

«Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, κλείσιμο δρόμων, διακοπές στις δημόσιες συγκοινωνίες και μπλοκαρίσματα στο διαδίκτυο βρίσκονται σε εξέλιξη. Η κυβέρνηση του Ιράν συνεχίζει να περιορίζει την πρόσβαση σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας και εθνικού διαδικτύου. Οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να περιορίζουν ή να ακυρώνουν πτήσεις προς και από το Ιράν» ανέφερε η πρεσβεία, σε προειδοποίηση ασφαλείας που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό της.

«Οι πολίτες των ΗΠΑ θα πρέπει να αναμένουν συνεχιζόμενες διακοπές στο διαδίκτυο, να σχεδιάζουν εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας και, εάν είναι ασφαλές να το πράξουν, να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναχώρησης από το Ιράν δια ξηράς προς την Αρμενία ή την Τουρκία» πρόσθεσε.

Όπως τονίστηκε, στο Ιράν αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο ανάκρισης, σύλληψης ή κράτησης και τους συστάθηκε να αποφεύγουν τις διαδηλώσεις και να «κρατούν χαμηλό προφίλ».

Τέλος, αναφέρθηκε ότι εάν η αναχώρηση είναι αδύνατη, τότε θα πρέπει να βρουν μια «ασφαλή τοποθεσία» εντός της κατοικίας τους ή σε άλλο ασφαλές κτίριο και να έχουν προμήθειες «τροφίμων, νερού, φαρμάκων κι άλλων βασικών ειδών».