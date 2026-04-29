Γαλλία: «Αναχωρήστε από το Μαλί το συντομότερο δυνατό» - Η οδηγία προς τους πολίτες της μετά τις επιθέσεις

Η ταξιδιωτική οδηγία της Γαλλίας στους πολίτες της μετά τις συντονισμένες επιθέσεις του Σαββατοκύριακου στο Μαλί.

Μαλί | EPA/HADAMA DIAKITE/ ΑΠΕ -ΜΠΕ
Να φύγουν από το Μαλί «το ταχύτερο δυνατό» καλεί τους πολίτες της η Γαλλία, έπειτα από τις συντονισμένες επιθέσεις που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο, μεταξύ των οποίων και στην πρωτεύουσα Μπαμακό, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ταξιδιωτική οδηγία για τη χώρα αυτή της Δυτικής Αφρικής.

Η κατάσταση ασφαλείας όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παραμένει ασταθής και, εν αναμονή της αναχώρησής τους, οι Γάλλοι πολίτες θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι, να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών ενώ παράλληλα να ενημερώνουν τους συγγενείς τους για τις κινήσεις τους, ανέφερε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών. Συνίσταται έντονα η αποφυγή οποιουδήποτε ταξιδιού στο Μαλί, αναφέρει ακόμη η οδηγία.

Η σύμμαχος της Αλ Κάιντα στη Δυτική Αφρική και μια αυτονομιστική οργάνωση όπου κυριαρχούν οι Τουαρέγκ έπληξαν την κύρια βάση του στρατού του Μαλί στο αεροδρόμιο της Μπαμακό στη διάρκεια των επιθέσεων το Σάββατο, ενώ εκδίωξαν ρωσικά στρατεύματα που υποστηρίζουν τις κυβερνητικές δυνάμεις από τη στρατηγικής σημασίας πόλης Κιντάλ στον βορρά.

Ο ηγέτης της στρατιωτικής κυβέρνησης του Μαλί δεσμεύθηκε χθες, Τρίτη, να «εξουδετερώσει» όσους ευθύνονται για τις επιθέσεις.

Φόρτωση BOLM...

