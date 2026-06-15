Μετά από δύο μήνες απουσίας, η Τίνα Μεσσαροπούλου επέστρεψε σήμερα Δευτέρα (15/6) με την παρουσιάστρια να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της κατά τα πρώτα λεπτά που βρέθηκε στο πλατό, εξηγώντας πως θυμήθηκε τη στιγμή που έφυγε τρέχοντας όταν είχε πληροφορηθεί ότι ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης, είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

«Μπήκα τώρα μέσα και ενώ είπα ότι δεν θα στενοχωρηθώ και δεν θα κλάψω γιατί είναι ημέρα χαράς σήμερα αλλά μου ήρθε η εικόνα εκείνης της ημέρας, του πώς έφυγα σφαίρα από εκείνη την καρέκλα και τώρα λίγο ταράχτηκα...

Μου ήρθε αυτή η εικόνα, αλλά δόξα τω Θεώ γυρίσαμε σπίτι μας, όλα καλά», είπε αρχκά η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου πόσοι άνθρωποι θα βρεθούν δίπλα μας. Καλά δεν το συζητάω για τους ανθρώπους εδώ, είναι πέρα από κάθε φαντασία.

Ήταν πάρα πολύ δύσκολα, πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούσα ούτε εγώ η ίδια πόσο δύσκολα ήταν. Από την πρώτη στιγμή που έμπαινα μέσα στην εντατική, ποτέ δεν αισθανόμουν στεναχώρια και θλίψη, παρά το γεγονός ότι οι γιατροί μου είχαν πει ότι πρέπει πρώτα να περάσουν 20 μέρες για να πάρουμε ένα ψήγμα ελπίδας.

Εγώ έμπαινα μέσα και το πίστευα ότι θα πάνε όλα καλά. Αισθανόμουν ότι όλα θα πάνε καλά», εξομολογήθηκε η ίδια στη συνέχεια.

«Το μόνο που με κούρασε ήταν να πείσω κάποιους γιατρούς ότι δεν είμαι μια τρελή που τριγυρίζει στους διαδρόμους και φαντάζεται πράγματα. Το ένστικτό μου ήταν αυτό που με βοήθησε από την πρώτη στιγμή μέχρι και την τελευταία και ποτέ δεν με διέψευσε. Αυτό μας βοήθησε και πήγαν όλα καλά.

Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους γιατρούς και τις νοσηλεύτριες στον Ευαγγελισμό.

Επειδή έτυχε 26 ημέρες να βρεθώ μέσα και να έρθω σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους... Πήγαινα 8 η ώρα το πρωί και έφευγα αργά το βράδυ. Αυτό που με βοηθούσε ν ήταν να μιλάω με συγγενείς άλλων ανθρώπων που περνούσαν τον ίδιο Γολγοθά.

Αυτό μου έδινε κουράγιο. Πολλές φορές έκανα την ψυχοθεραπεύτρια και των υπολοίπων γιατί αυτό μου έδινε κουράγιο. Ο ένας με τον άλλο έπαιρνε κουράγιο. Ήταν η παρηγοριά μου. Είχαμε τις ίδιες αγωνίες.

Το πρώτο θαύμα έγινε στις 2 Μαΐου. Μου είχε δείξει η νοσηλεύτρια τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να τους κινητοποιήσουν. Κάποια στιγμή άρχιζα και τον τσίμπαγα, είναι τα επίπονα ερεθίσματα, άρχισε να αντιδράει επειδή τον τσιμπούσα συνέχεια», εξήγησε η Τινα Μεσσαροπούλου στη συνέχεια, λέγοντας πως υπήρχαν σημάδια βελτίωσης πριν πάνε στη Γερμανία και πήγαν εκεί για ένα κομμάτι της αποκατάστασης. Τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά και έτσι γύρισαν στην Ελλάδα.

Μεσσαροπούλου για Μυλωνάκη: «Ο Γιώργος είναι όρθιος, μιλάει κανονικά, κάνει τα πάντα»

Η Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε πως δεν ήθελε τα παιδιά τους να έχουν μια εικόνα του πατέρα τους, η οποία θα άλλαζε ούτως ή άλλως.

«Ποτέ δεν άφησα να περάσει από το μυαλό τους κάτι αρνητικό. Τους έλεγα ότι θέλει χρόνο, αλλά όλα θα γίνουν όπως πριν. Δεν τα έβαλα στην Εντατική ούτε όταν έφυγε. Θα τον δουν όταν είναι καλά.

Έλεγα ότι εφόσον αυτή η εικόνα είναι προσωρινή, θα τον δουν όταν θα πρέπει να τον δουν και στο μυαλό τους θα έχουν την εικόνα που είχαν για τον πατέρα τους», είπε χαρακτηριστικά.

«Το θαύμα έγινε. Ούτε εγώ το πιστεύω. Είναι μόλις δύο μήνες, όλο αυτό και η αποκατάσταση, μαζί».

«Τις πρώτες ημέρες γύριζα σπίτι και λύγιζα μόνη μου. Το βράδυ αυτές τις τέσσερις ώρες, κοιμόμουν και δεν έβλεπα και όνειρα.

Ήταν τυχερός για έναν ακόμα λόγο. Δύο από τους γιατρούς που τον χειρούργησαν, έτυχε Τετάρτη να είναι η ημέρα που επισκέπττονται τον Ευαγγελισμό.

Δεν το εύχομαι ούτε στον χειρότερο εχθρό μου να το περάσει αυτό που ζήσαμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι μου έστειλαν έστω ένα μήνυμα, ακόμα και άνθρωποι με τους οποίους είχαμε έρθει σε μια αντιπαλότητα στο παρελθόν για τα τηλεοπτικά», είπε στη συνέχεια η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Μιλώντας για την κατάσταση της υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, η ίδια είπε:

«Είναι πάρα πολύ δυνατός. Το θαύμα οφείλεται στη δική του δύναμη. Ακόμα και τώρα μου λέει "έχω κάνει τόσα καλά στη ζωή μου που ούτε εγώ δεν τα θυμάμαι...". Και νομίζω ότι τελικά το καλό επέστρεψε. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί και σε πόσο χρονικό διάστημα. Είμαστε στους δύο μήνες. Έχει επανέλθει πλήρως.

Έχει ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του, είναι όρθιος, μιλάει κανονικά και κάνει τα πάντα. Συνεχίζει τις φυσιοθεραπείες του».