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Γαλλία: Άνδρας έπεσε σκόπιμα με το αυτοκίνητο πάνω στο πλήθος - Δύο νεκροί και δέκα τραυματίες

Άνδρας έπεσε σκόπιμα πάνω στο πλήθος στη Γαλλία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα και να τραυματιστούν δέκα. Ο διαπληκτισμός που προηγήθηκε.

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Αστυνομία στη Γαλλία
Αστυνομία στη Γαλλία | EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Δύο νεκροί και δέκα τραυματίες καταγράφηκαν στην πόλη Καν, στη Γαλλία, αφού άγνωστος έπεσε «σκόπιμα» με το όχημά του στο πλήθος. 

Τι συμβάν έλαβε χώρα την Τετάρτη (27/8), έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό της περιοχής στη βόρεια Γαλλία και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το συμβάν εκτυλίχθηκε έπειτα από διαπληκτισμό, σύμφωνα με αστυνομική πηγή. Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε πηγή της αστυνομίας, ο αυτοκινητιστής είχε δεχθεί επίθεση χθες το βράδυ από πολλά άτομα. Στη συνέχεια επέστρεψε με το αυτοκίνητό του, μπήκε στη λεωφορειολωρίδα μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Καν και έπεσε σκοπίμως πάνω σε αυτούς τους άνδρες που βρίσκονταν σε στάση, παρασύροντας παράλληλα και άλλους ανθρώπους που περίμεναν το λεωφορείο.

«Ο ύποπτος είναι ένας άνδρας 26 ετών ρωσικής εθνικότητας και καταγωγή από την Τσετσενία, ο οποίος διαμένει νόμιμα στη χώρα και δεν έχει καταδικαστεί ποτέ για κάποιο αδίκημα», διευκρίνισε σήμερα το πρωί ο εισαγγελέας της Καν Ζοέλ Γκαρίγκ.

Στη διάρκεια της ανάκρισής του ο ύποπτος «αναφέρθηκε σε περιστατικά βίας που φέρεται να υπέστη στον προαύλιο χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού πριν από τα γεγονότα. Οι δηλώσεις του προφανώς θα ελεγχθούν διεξοδικά», πρόσθεσε ο εισαγγελέας. Ο άνδρας δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή των γεγονότων, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η εισαγγελία της Καν απέκλεισε προς το παρόν το ενδεχόμενο τρομοκρατικού κινήτρου, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «οι έρευνες μόλις έχουν ξεκινήσει».

Όλοι οι τραυματίες είναι άνδρες, ο νεότερος 17 ετών και ο μεγαλύτερος εκτιμάται ότι είναι περίπου 40 ετών”, διευκρίνισε ο Μπρινό Κουτανσό, υπεύθυνος ασφαλείας στο δημοτικό συμβούλιο της Καν.

 

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