Γαλλία: Βρέθηκε σορός στο σημείο όπου εξαφανίστηκε 11χρονη - Κατηγορούμενος ο πατέρας της φίλης της

Σορός βρέθηκε στη Γαλλία, κοντά στο Φλεράνς, το σημείο όπου εξαφανίστηκε ένα 11χρονο κορίτσι, η Λιάνα την Δευτέρα 1 Ιουνίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο BFMTV, οι γονείς του 11χρονου κοριτσιού, το οποίο αγνοούνταν από τις 29 Μαΐου, έχουν ειδοποιηθεί και θα διεξαχθούν περαιτέρω εξετάσεις για την ταυτοποίηση του πτώματος.

Disparition de Lyhanna: un corps retrouvé près du lieu de sa disparition, des analyses complémentaires doivent être menées pic.twitter.com/q6GZtf5g5R — BFM (@BFMTV) June 4, 2026

Εξαφάνιση 11χρονης στη Γαλλία: Σε έναν 41χρονο στραμμένα τα βλέμματα

Η γαλλική αστυνομία κάλεσε την Πέμπτη έφιππους αστυνομικούς για να ερευνήσουν δασώδεις περιοχές για ένα 11χρονο κορίτσι που εξαφανίστηκε την περασμένη Παρασκευή στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου η υπόθεση έχει γίνει μεγάλη αίσθηση στα μέσα ενημέρωσης.

Η προσοχή επικεντρώνεται στο προφίλ του υπόπτου που κατηγορείται για την απαγωγή του κοριτσιού και σε πιθανές δικαστικές πλάνες. Ο 41χρονος άνδρας, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος έχει συλληφθεί, αποτέλεσε αντικείμενο αρκετών αναφΌπως αναφέρθηκε, ένα κορίτσι φέρεται να βιάστηκε κατ’ επανάληψη στο σπίτι του υπόπτου, αφού είχε προσκληθεί εκεί από την κόρη του. Η οικογένεια κατέθεσε μήνυση, ωστόσο η υπόθεση παρέμεινε επί εννέα μήνες χωρίς να προχωρήσει, ενώ ο 41χρονος δεν είχε κληθεί ούτε καν να καταθέσει στο πλαίσιο ανακριτικής διαδικασίας.

ορών και καταγγελιών πριν από την εξαφάνισή της, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών για βιασμό ανηλίκου. Η εν λόγω καταγγελία, είχε γίνει τον Αύγουστο του 2025.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, ο ύποπτος, αρχικά αρνήθηκε στους ερευνητές ότι είχε παραλάβει τη Λιάνα με το όχημά του την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, τελικά παραδέχτηκε ότι την πήγε, αλλά υποστήριξε ότι την είχε αφήσει στην πισίνα. «Περίπου 170 χωροφύλακες συμμετέχουν για άλλη μια φορά στην αναζήτηση της νεαρής Λιάνα την έβδομη ημέρα», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Christophe Romand, εκπρόσωπος της χωροφυλακής. Οι έρευνες των γαλλικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

