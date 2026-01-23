Γαλλία: Δύο βρέφη νεκρά μετά από κατανάλωση ανακληθέντος γάλακτος – Σε συναγερμό οι αρχές

Οι γαλλικές αρχές ερευνούν τους θανάτους δύο βρεφών που κατανάλωσαν προϊόντα βρεφικού γάλακτος τα οποία είχαν πρόσφατα ανακληθεί για προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Γαλλίας.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Πεσάκ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου ένα βρέφος που είχε τραφεί με γάλα σε σκόνη Guigoz της Nestlé κατέληξε.

Ο εισαγγελέας του Μπορντό επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια θανάτου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αποδείξεις που να συνδέουν άμεσα το προϊόν με το τραγικό συμβάν.

Το υπουργείο Υγείας υπογραμμίζει ότι δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά καμία αιτιώδης σχέση ανάμεσα στους θανάτους και τα ανακληθέντα προϊόντα. Παρ’ όλα αυτά, οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά, ενώ οι αρμόδιοι εισαγγελείς έχουν αναλάβει την πλήρη διερεύνηση των περιστατικών.

Η Nestlé και η γαλακτοβιομηχανία Lactalis είχαν ανακοινώσει την προληπτική ανάκληση έξι παρτίδων βρεφικού γάλακτος Picot στη Γαλλία και σε πολλές ακόμη χώρες, λόγω πιθανής παρουσίας κερεουλίδης, μιας βακτηριακής τοξίνης που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως διάρροια και εμετούς.

Η ουσία φαίνεται να συνδέεται με συστατικό που προμηθεύτηκε η βιομηχανία από διεθνή προμηθευτή.

Το Reuters αναφέρει ότι δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί ποιο προϊόν είχε καταναλώσει το δεύτερο βρέφος.

Η Nestlé δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις έρευνες, επισημαίνοντας πως «σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει καμία ένδειξη σύνδεσης των τραγικών περιστατικών με τα προϊόντα μας». Αντίστοιχα, η Lactalis ανέφερε ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τις υγειονομικές αρχές.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Υγείας, «οι δύο αναφορές θανάτων έχουν τεθεί υπό διερεύνηση, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει αποδειχθεί καμία αιτιώδης σχέση». Παράλληλα, το υπουργείο Γεωργίας γνωστοποίησε ότι οι πρώτες δικαστικές αναλύσεις αναμένονται εντός 10 ημερών, ενώ οι έρευνες εντόπισαν πιθανή πηγή μόλυνσης σε έλαιο πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ (ARA) που παρήχθη από Κινέζο προμηθευτή.

Η Lactalis έχει προχωρήσει σε ανακλήσεις προϊόντων σε 18 χώρες, ενώ η Nestlé σε δεκάδες. Η Danone, από την πλευρά της, μπλόκαρε παρτίδα βρεφικού γάλακτος που προοριζόταν για τη Σιγκαπούρη, επίσης για προληπτικούς λόγους.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις γαλλικές αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε γονείς και καταναλωτές διεθνώς.