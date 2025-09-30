Τρεις τραυματίες, εκ των οποίων αρκετά σοβαρά, είναι ο απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι (30/9) σε εστιατόριο στη Λυών, στη Γαλλία, στην οδό Rue de la Monnaie, στο 2ο διαμέρισμα της πόλης.

Σύμφωνα με τη νομαρχία, με την οποία επικοινώνησε η Le Parisien, έχει δημιουργηθεί περίμετρος ασφαλείας για τη διενέργεια ελέγχων, την ώρα που εξετάζονται όλα τα σενάρια για την έκρηξη στη Γαλλία.

Explosion à #Lyon dans la cuisine d'un restaurant situé rue de la Monnaie.



3 blessés, dont 2 graves, transportés à l’hôpital.



Périmètre de sécurité mis en place pour des vérifications.



Pour votre sécurité évitez le secteur.@SDMIS69 @PoliceNat69 @Interieur_Gouv @villedelyon pic.twitter.com/mGzNz3P7Ss — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) September 30, 2025

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί προς το μεσημέρι της Τρίτης στο εστιατόριο Casabea. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κατάστημα το χαρακτήρισε ως «τεχνικό περιστατικό».

Η έκρηξη προκλήθηκε από πρόβλημα αερίου στην κουζίνα του εστιατορίου. Σε αυτό το στάδιο, η αιτία της παραμένει άγνωστη, αλλά «δεν εξετάζεται καθόλου το ενδεχόμενο εγκληματικής δραστηριότητας», δήλωσε η νομαρχία στην εφημερίδα Le Parisien.

Τα τρία θύματα, που πιστεύεται ότι ήταν υπάλληλοι εστιατορίου, υπέστησαν εγκαύματα στα άνω άκρα τους, σύμφωνα με τη νομαρχία, ενώ είχαν και τραύματα στο πρόσωπο. Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τη νομαρχία, το κατάστημα ήταν σχεδόν άδειο τη στιγμή της έκρηξης.

Σαράντα πυροσβέστες, έντεκα οχήματα, αστυνομικοί της δημοτικής και εθνικής αστυνομίας, η Samu, καθώς και εμπειρογνώμονες από την GRDF (Gaz Réseau Distribution France) έσπευσαν στο σημείο.

Με πληροφορίες από Le Parisien