Γαλλία: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο στο Παρίσι

Ένας νεκρός και πλήθος τραυματιών είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός από το χτύπημα ανεμοστρόβιλου που έπληξε την περιοχή του Βαλ ντ’Ουάζ, στα βόρεια του Παρισιού, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ.
Ο υπουργός είπε ότι παρακολουθεί την κατάσταση και ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι υπέφεραν τραύματα λόγω του έντονου καιρικού φαινομένου, όπως μεταφέρει και το ΑΜΠΕ.
- Ραγδαίες εξελίξεις για το φονικό στη Φοινικούντα: Βγαίνουν εντάλματα σύλληψης για στενούς συγγενείς του 68χρονου
- «Δεν θα με κάνετε να σωπάσω»: Η παρουσιάστρια του SkySports και το σκοτεινό σκάνδαλο με τις προσωπικές της φωτογραφίες
- «Διάλεξε μου αριθμούς για το Τζόκερ»: Υπερτυχερή ρώτησε το ChatGPT και κέρδισε 100.000 δολάρια
- Μόλις 1,70€ το σουβλάκι – Η χώρα που κατατρόπωσε την Ελλάδα στις τιμές
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.