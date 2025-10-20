Γαλλία: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο στο Παρίσι

Ένας νεκρός και πλήθος τραυματιών είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός από το χτύπημα ανεμοστρόβιλου που έπληξε την περιοχή του Βαλ ντ’Ουάζ, στα βόρεια του Παρισιού, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ.

Ο υπουργός είπε ότι παρακολουθεί την κατάσταση και ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι υπέφεραν τραύματα λόγω του έντονου καιρικού φαινομένου, όπως μεταφέρει και το ΑΜΠΕ.