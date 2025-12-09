Γαλλία: Εντοπίστηκαν ύποπτα drones πάνω από βάση στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών

Πάνω από βάση στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών στη Γαλλία εντοπίστηκαν να πετούν ύποπτα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), περιστατικό που παρατηρήθηκε σε τρεις διαφορετικές νύχτες τον προηγούμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (9/12) η Γαλλική Πολεμική Αεροπορία και Διάστημα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, Γάλλοι εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα σχετικά με drones που φέρεται να πέρασαν πάνω από βάση πυρηνικών υποβρυχίων στην ατλαντική ακτή.

Τους τελευταίους μήνες παρατηρούνται συχνά πτήσεις drones, κυρίως άγνωστης προέλευσης, προκαλώντας διαταράξεις στην εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε αυτές τις πτήσεις στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο ως μορφή «υβριδικού πολέμου», με την Ρωσία να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστήματος, τα drones εντοπίστηκαν για πρώτη φόρα πάνω από τη στρατιωτική βάση Κρέιγ, στη βόρεια Γαλλία στις 26 Νοεμβρίου.

Στην βάση φιλοξενείτε ένα εκπαιδευτικό κέντρο για τις υπηρεσίες πληροφοριών, όπως δήλωσε ο συνταγματάρχης Τομά Μπαρντέν, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση πέρυσι.

Όταν παρατηρήθηκαν στις 26 Νοεμβρίου τα ύποπτα drones, μια μονάδα ανταποκρίθηκε, ενώ δεν είναι γνωστό αν τα εξουδετέρωσε ή απλώς τα απώθησε. Ένα ειδικό ελικόπτερο έφτασε μόλις τα drones είχαν απομακρυνθεί.

Οι θεάσεις στις νύχτες της 28ης και 30ής Νοεμβρίου δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί αν αφορούσαν drones ή εμπορικά αεροσκάφη, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Όπως τονίζεται, τα περιστατικά δεν προκάλεσαν υλικές ζημιές στη στρατιωτική εγκατάσταση, η οποία παραμένει πλήρως λειτουργική για όλες τις αποστολές της. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οποιαδήποτε σύνδεση με ξένες ενέργειες θεωρείται προς το παρόν πρόωρη.