Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι μέσα σε σχολή - Μαθήτρια και δασκάλα τραυματίστηκαν

Άνδρας εισέβαλε σε σχολή και μαχαίρωσε 16χρονη μαθήτρια και δασκάλα στη Γαλλία.

Μια επίθεση με μαχαίρι έλαβε χώρα σήμερα (10/09) στη Σχολή Κηπουρικής του Αντίμπ, στη Γαλλία. Ένας άνδρας εισέβαλε στο κτίριο με μαχαίρι και τραυμάτισε δύο άτομα. 

Το πρώτο θύμα είναι μια 52χρονη καθηγήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά η ζωή της δεν κινδυνεύει. και το δεύτερο θύμα μια 16χρονη μαθήτρια η οποία τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο ύποπτος είναι πρώην μαθητής του σχολείου και σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες είναι 18 ετών. Όταν έγινε η επίθεση, φορούσε στρατιωτικό παντελόνι και μαύρο μπλουζάκι. Ο ύποπτος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Η Εθνική Εισαγγελία Αντιτρομοκρατίας (PNAT) «παρακολουθεί» τη δικαστική διαδικασία.

Όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Ο δράστης συνελήφθη, δεν αποτελεί πλέον απειλή»,σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Πηγή: bfmtv.com, ΑΠΕ-ΜΠΕ

