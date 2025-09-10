Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι μέσα σε σχολή - Μαθήτρια και δασκάλα τραυματίστηκαν

Μια επίθεση με μαχαίρι έλαβε χώρα σήμερα (10/09) στη Σχολή Κηπουρικής του Αντίμπ, στη Γαλλία. Ένας άνδρας εισέβαλε στο κτίριο με μαχαίρι και τραυμάτισε δύο άτομα.
Το πρώτο θύμα είναι μια 52χρονη καθηγήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά η ζωή της δεν κινδυνεύει. και το δεύτερο θύμα μια 16χρονη μαθήτρια η οποία τραυματίστηκε ελαφρά.
Ο ύποπτος είναι πρώην μαθητής του σχολείου και σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες είναι 18 ετών. Όταν έγινε η επίθεση, φορούσε στρατιωτικό παντελόνι και μαύρο μπλουζάκι. Ο ύποπτος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.
Η Εθνική Εισαγγελία Αντιτρομοκρατίας (PNAT) «παρακολουθεί» τη δικαστική διαδικασία.
Όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Ο δράστης συνελήφθη, δεν αποτελεί πλέον απειλή»,σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.
Πηγή: bfmtv.com, ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.