Γαλλία: H Ζιζέλ Πελικό ξανά αντιμέτωπη με έναν από τους βιαστές της - «Η ντροπή να αλλάξει πλευρά»

Η Ζιζέλ Πελικό, θύμα ενός από τους πιο σοκαριστικούς μαζικούς βιασμούς στη Γαλλία, επιστρέφει στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσει έναν από τους δράστες.

Πρόκειται για τον μοναδικό άνδρα που έχει ασκήσει έφεση κατά της περσινής ιστορικής απόφασης, η οποία οδήγησε στην καταδίκη 51 κατηγορουμένων. Η υπόθεση είχε συγκλονίσει τη χώρα, καθώς η Πελικό ναρκωνόταν από τον ίδιο της τον σύζυγο και βιαζόταν κατ’ επανάληψη στο οικογενειακό τους σπίτι.

Η δημόσια στάση της Ζιζέλ Πελικό, που μίλησε ανοιχτά για τον εφιάλτη της, είχε θεωρηθεί τότε ως σημείο καμπής στη μάχη κατά της σεξουαλικής βίας. Ωστόσο, η αισιοδοξία εκείνης της περιόδου φαίνεται σήμερα να έχει ξεθωριάσει. Ακτιβιστές και ειδικοί τονίζουν ότι, παρά την αύξηση των καταγγελιών, τα ποσοστά καταδίκης παραμένουν στάσιμα.

Όπως δήλωσε η Σελίν Πικές, «η κυβέρνηση δεν αντιδρά», ενώ η Alyssa Ahrabare προειδοποίησε για την ανησυχητική άνοδο της κουλτούρας του βιασμού και την εξάπλωση της διαδικτυακής κακοποίησης, όπως η ψεύτικη πορνογραφία.

Η υπόθεση Πελικό έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα στη γαλλική κοινωνία. Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για «αποφασιστικές αλλαγές» και αύξηση των δαπανών για την προστασία των θυμάτων, μια πρόσφατη έκθεση της Γερουσίας κατέκρινε την έλλειψη στρατηγικής, ενώ και το Συμβούλιο της Ευρώπης άσκησε έντονη κριτική στη Γαλλία για τις ανεπαρκείς πολιτικές της. Η ίδια η Πελικό, με το θάρρος της, έχει γίνει σύμβολο αντίστασης απέναντι στη σιωπή και την ατιμωρησία.

Παράλληλα, η υπόθεση φαίνεται να έχει επηρεάσει και άλλες γυναίκες να μιλήσουν. Στη Ντιζόν, μια νέα υπόθεση βιασμού αποκαλύφθηκε όταν ένας άνδρας αρνήθηκε να συμμετάσχει και ειδοποίησε την αστυνομία, φοβούμενος ότι η γυναίκα δεν είχε συναινέσει.

Η δικηγόρος του θύματος δήλωσε ότι η υπόθεση Πελικό έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτή την απόφαση.

Σε όλη τη Γαλλία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δημοσιότητα που προκλήθηκε από την παγκόσμια τηλεοπτική αποφασιστικότητα της Ζιζέλ Πελικότ ότι «η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά» - από θύμα σε βιαστή.

Η καταδίκη του Ζεράρ Ντεπαρντιέ για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες τον περασμένο Μάιο θεωρήθηκε επίσης σημαντικό πλήγμα στην κουλτούρα ατιμωρησίας που για χρόνια προστάτευε ισχυρούς άνδρες. Όπως σημείωσε η δικηγόρος Ελοντί Τουαγιόν-Ιμπόν στο BBC, η απόφαση αυτή δείχνει ότι ακόμη και οι πιο ισχυροί δεν είναι υπεράνω του νόμου.

Η Γαλλία μετά την υπόθεση Πελικό

Η υπόθεση Πελικό δεν άλλαξε μόνο τη ζωή μιας γυναίκας· άλλαξε και τον δημόσιο διάλογο στη Γαλλία. Αν και η πρόοδος είναι αργή και συχνά αντιφατική, η κοινωνία δείχνει να αφυπνίζεται.

Η συζήτηση για τη συναίνεση, την προστασία των θυμάτων και την ανάγκη για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις έχει μπει στο κέντρο της πολιτικής ατζέντας. Η Γαλλία βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή: είτε θα μετατρέψει τον πόνο της Πελικό σε καταλύτη αλλαγής, είτε θα αφήσει την ευκαιρία να χαθεί μέσα σε μια κουλτούρα σιωπής και αδιαφορίας.

Με πληροφορίες από το bbc.com