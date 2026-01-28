Γαλλία: Καταδικάστηκε πρώην γερουσιαστής που νάρκωσε βουλευτίνα για να την κακοποιήσει

Δικαστήριο στη Γαλλία καταδίκασε τον πρώην γερουσιαστή Joel Guerriau καθώς νάρκωσε βουλευτίνα με ecstasy με πρόθεση να την κακοποιήσει σεξουαλικά.

Ο 68χρονος σήμερα άνδρας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και θα οδηγηθεί σε σωφρονιστικό ίδρυμα για τουλάχιστον 18 μήνες.

Η καταδίκη έρχεται μήνες μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης σε βάρος της Sandrine Josso, η οποία αισθάνθηκε «μεγάλη ανακούφιση» για την εξέλιξη.

Ο Guerriau παραδέχθηκε ότι έριξε πράγματι τη ναρκωτική ουσία, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «ανόητο», αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν είχε σεξουαλικό κίνητρο.

Το θύμα ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα και μίλησε για τη μέρα που συνέβησαν όλα. Η 50χρονη εξήγησε πως πήγε στο σπίτι του γερουσιαστή στο Παρίσι για να «γιορτάσουμε την επανεκλογή του. Όπως προχωρούσε η βραδιά όμως, ανακάλυψαν πως είναι κακοποιητικός».

Ο άνδρας είχε βάλει το ecstasy μέσα σε ένα «περίεργο γευστικά», όπως το περιέγραψε το θύμα, ποτήρι σαμπάνιας. «Θεώρησα ότι ήταν κακό το ποτό. Μετά επέμενε να κάνουμε νέα πρόποση. Μου φάνηκε περίεργο».

Σύντομα, άρχισε να νιώθει περίεργα, η καρδιά της «έτρεχε» και έφυγε βιαστικά για να πάει στο νοσοκομείο. Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν πως την είχαν ναρκώσει.

Από την έρευνα στο σπίτι του υποτιθέμενου φίλου της, βρέθηκαν χαπάκια της ναρκωτικής ουσίας.

Η 50χρονη, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, χρειάστηκε έξι μήνες για να μπορέσει να επιστρέψει πάλι στη δουλειά. «Χρειάστηκε φυσικοθεραπεία, ψυχολογική και ψυχιατρική βοήθεια, είχε μετατραυματικό στρες, εφιάλτες...».