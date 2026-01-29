Γαλλιά: Καταργεί και με τη βούλα τα «συζυγικά δικαιώματα» - Έναυσμα η υπόθεση Πελικό

Η Γαλλία προχωρά στην κατοχύρωση στον νόμο του τέλους των λεγόμενων «συζυγικών δικαιωμάτων», της αντίληψης δηλαδή ότι ο γάμος συνεπάγεται υποχρέωση για σεξουαλικές σχέσεις.

Ένα νομοσχέδιο που εγκρίθηκε την Τετάρτη από την Εθνοσυνέλευση προσθέτει μια διάταξη στον Αστικό Κώδικα της χώρας, διευκρινίζοντας ότι η «κοινή συμβίωση» δεν δημιουργεί «υποχρέωση για σεξουαλικές σχέσεις».

Ο προτεινόμενος νόμος καθιστά επίσης αδύνατη τη χρήση της έλλειψης σεξουαλικών σχέσεων ως επιχείρημα σε διαζύγιο με υπαιτιότητα.

Αν και είναι απίθανο να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα δικαστήρια, οι υποστηρικτές του ελπίζουν ότι ο νόμος θα συμβάλει στην αποτροπή του συζυγικού βιασμού.

«Επιτρέποντας να επιβιώνει ένα τέτοιο δικαίωμα ή καθήκον, συλλογικά δίνουμε την έγκρισή μας σε ένα σύστημα κυριαρχίας και αρπακτικής συμπεριφοράς του συζύγου απέναντι στη σύζυγο», δήλωσε η εισηγήτρια του νομοσχεδίου, η Πράσινη βουλευτής Marie-Charlotte Garin.

«Ο γάμος δεν μπορεί να είναι μια “φούσκα” μέσα στην οποία η συναίνεση στο σεξ θεωρείται οριστική και δια βίου.»

Ο νόμος θα εξαλείψει μια ασάφεια που έχει επιμείνει, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία ρητή αναφορά σε «συζυγικό καθήκον» σε κάποιο νομικό κείμενο.

Σήμερα, ο Γαλλικός Αστικός Κώδικας, όπως μεταφέρει και το BBC, ορίζει τα καθήκοντα του γάμου ως «σεβασμό, πίστη, υποστήριξη και αλληλοβοήθεια», ενώ αναφέρει ότι τα ζευγάρια δεσμεύονται σε μια «κοινή συμβίωση».

Πουθενά στα κείμενα δεν γίνεται λόγος για «συζυγικά» — δηλαδή σεξουαλικά — δικαιώματα. Οι ρίζες αυτής της αντίληψης βρίσκονται στο μεσαιωνικό εκκλησιαστικό δίκαιο.

Ωστόσο, δικαστές σε σύγχρονες υποθέσεις διαζυγίου έχουν κατά καιρούς δώσει μια ευρεία ερμηνεία στην έννοια της «κοινής συμβίωσης», συμπεριλαμβάνοντας σε αυτήν και τις σεξουαλικές σχέσεις.

Σε μια γνωστή υπόθεση το 2019, μια γυναίκα κρίθηκε ότι είχε στερήσει το σεξ από τον σύζυγό της για αρκετά χρόνια, και εκείνος έλαβε διαζύγιο με υπαιτιότητα, γεγονός που υπονοούσε δική της ενοχή.

Η γυναίκα όμως προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), το οποίο πέρυσι καταδίκασε τη Γαλλία επειδή επέτρεπε η άρνηση του σεξ να αποτελεί λόγο διαζυγίου με υπαιτιότητα.

Η απόφαση του ΕΔΑΔ χαιρετίστηκε ως σημαντική πρόοδος από φεμινιστικές οργανώσεις.

Για τους ακτιβιστές, η αντίληψη ότι οι σύζυγοι έχουν «καθήκον» να συναινούν στο σεξ με τους άνδρες τους εξακολουθεί να επιβιώνει σε τμήματα της κοινωνίας και πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Η δίκη της Mazan το 2024 — όπου η ναρκωμένη και αναίσθητη Ζιζέλ Πελικό βιάστηκε επανειλημμένα από άνδρες που είχε καλέσει ο σύζυγός της — θεωρείται εμβληματική. Αρκετοί κατηγορούμενοι δήλωσαν ότι υπέθεσαν τη συναίνεσή της βάσει όσων τους είχε πει ο σύζυγός της.