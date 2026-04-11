Κλειδωμένο επί έναν χρόνο μέσα σε ένα βαν εντόπισαν οι Αρχές 9χρονο αγόρι στη Γαλλία. Το παιδί μετά τη διάσωσή του αδυνατούσε να περπατήσει.

Ένα αγόρι εννέα ετών διασώθηκε στη Γαλλία, καθώς φέρεται να ήταν κλειδωμένο σε βαν από τον πατέρα του για περισσότερο από έναν χρόνο. Το παιδί αναγκαζόταν να κάνει τις ανάγκες του σε σακούλες απορριμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, ο 9χρονος εντοπίστηκε στο Χάγκενμπαχ, στην ανατολική Γαλλία, και σύμφωνα με τις Αρχές δεν μπορούσε να περπατήσει, ύστερα από την πολύμηνη παραμονή του σε εξαιρετικά περιορισμένες και ανθυγιεινές συνθήκες.

Όπως είπε στους αστυνομικούς, βρισκόταν εγκλωβισμένο στο όχημα από τα τέλη του 2024, όταν ήταν μόλις επτά ετών, ενώ δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα λόγω χαλασμένου μηχανισμού κλειδώματος.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρέθηκαν μπροστά σε μια σοκαριστική εικόνα: το παιδί ήταν γυμνό, σκεπασμένο με μια κουβέρτα και ξαπλωμένο σε εμβρυϊκή στάση πάνω σε σωρούς σκουπιδιών, δίπλα σε ανθρώπινα περιττώματα.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, δεν του επιτρεπόταν να βγει ούτε για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα και αναγκαζόταν να ουρεί σε μπουκάλια και να αφοδεύει σε σακούλες.

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι ήταν υποσιτισμένο και αδυνατούσε να περπατήσει λόγω της παρατεταμένης ακινησίας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελίες γειτόνων που ανέφεραν ότι άκουγαν παιδικές φωνές από το βαν, αν και αρχικά τους είχε ειπωθεί ότι επρόκειτο για ήχους ζώου.

Ο 43χρονος πατέρας συνελήφθη, ενώ τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας τέθηκαν υπό προστασία.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η σύντροφός του δεν ήθελε το παιδί στο σπίτι και του είχε ζητήσει να το στείλει σε ψυχιατρική δομή. Υποστήριξε ότι το έκλεισε στο βαν για να το «προστατεύσει» και να αποφύγει την απομάκρυνσή του, ενώ σε τρίτους έλεγε ότι το παιδί είχε δοθεί σε φροντίδα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το παιδί είχε να κάνει μπάνιο από το 2024, ενώ λάμβανε τροφή και νερό δύο φορές την ημέρα από τον πατέρα του.

Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι το παιδί είχε πολύ καλή σχολική επίδοση και δεν υπήρχαν ενδείξεις ψυχιατρικών προβλημάτων.

Ο πατέρας κατηγορείται για απαγωγή και παράνομη κράτηση ανηλίκου, καθώς και για στέρηση τροφής και φροντίδας, ενώ η σύντροφός του κατηγορείται για μη καταγγελία κακοποίησης ανηλίκου.

