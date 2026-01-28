Γαλλία: Μεγάλη φωτιά σε πεντάστερο ξενοδοχείο στις Άλπεις - 300 άτομα απομακρύνθηκαν

Στις φλόγες τυλίχτηκε ξενοδοχείο στις γαλλικές άλπεις και σχεδόν τριακόσια άτομα απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Η φωτιά, ξεκίνησε εχθές το απόγευμα από σοφίτα του πολυτελούς κτιρίου αλλά μέχρι και σήμερα (28/1) η Πυροσβεστική βρίσκεται στο σημείο. Σύμφωνα με τη νομαρχία της Σαβοΐας, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Έρευνα έχει ξεκινήσει για τα αίτια της πυρκαγιάς ενώ παράλληλα σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκκενώθηκε και το διπλανό ξενοδοχείο.

🔴 INFO - #FaitsDivers : Incendie toujours en cours ce matin dans un hôtel cinq étoiles à #Courchevel. Le feu, déclenché hier soir, s’est propagé à l’hôtel #Lana, voisin des Grandes Alpes. Aucune victime : 270 personnes évacuées, 115 pompiers toujours mobilisés. pic.twitter.com/meOIQ2ykqy — FranceNews24 (@FranceNews24) January 28, 2026



