Γαλλία: Μεγάλη φωτιά σε πεντάστερο ξενοδοχείο στις Άλπεις - 300 άτομα απομακρύνθηκαν

Στις φλόγες τυλίχτηκε ξενοδοχείο στις γαλλικές άλπεις και σχεδόν τριακόσια άτομα απομακρύνθηκαν από το σημείο.
Η φωτιά, ξεκίνησε εχθές το απόγευμα από σοφίτα του πολυτελούς κτιρίου αλλά μέχρι και σήμερα (28/1) η Πυροσβεστική βρίσκεται στο σημείο. Σύμφωνα με τη νομαρχία της Σαβοΐας, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
Έρευνα έχει ξεκινήσει για τα αίτια της πυρκαγιάς ενώ παράλληλα σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκκενώθηκε και το διπλανό ξενοδοχείο.
