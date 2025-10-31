Γαλλία: Μετά το Λούβρο, νέα ληστεία με όπλα και εκρηκτικά σε εργαστήριο χρυσού - Πέντε τραυματίες

Και ενώ οι συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο αυξάνονται, μια νέα ληστεία έλαβε χώρα σήμερα στη Λιόν της Γαλλίας, σε εργοστάσιο εξευγενισμού χρυσού.

Για τη ληστεία, η οποία έγινε με χρήση εκρηκτικών και πολεμικών όπλων, συνελήφθησαν σήμερα έξι άτομα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πέντε εργαζόμενοι στο Laboratoires Pourquery, την εταιρεία που έβαλαν στο στόχαστρο ου δράστες, τραυματίστηκαν ελαφρά από την έκρηξη. Οι τρεις μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για εξετάσεις, σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση της περιφέρειας.

Γαλλία: Πώς έγινε η κλοπή

Λίγο πριν από τις 13.00, τοπική ώρα, οι δράστες, οπλισμένοι με πολεμικά όπλα, επιτέθηκαν σε αυτό το εργαστήριο εξευγενισμού χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων.

Αφού προκάλεσαν την έκρηξη, διέφυγαν με αυτοκίνητο. Αστυνομικοί της Μονάδας Έρευνας και Επέμβασης (BRI) κατάφεραν να τους ακολουθήσουν και συνέλαβαν τους πέντε από αυτούς στη γειτονική πόλη Βενισέ, περίπου 50 λεπτά αργότερα.

Συνελήφθη επίσης μια γυναίκα, που συμμετείχε ενεργά στη ληστεία, ανέφερε μια αστυνομική πηγή. Στην κατοχή τους βρέθηκαν τουφέκια, περίστροφα και εκρηκτικές ύλες.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται η έκρηξη, όπως τη βιντεοσκόπησαν γείτονες του εργαστηρίου. Μπροστά στο κτίριο ήταν σταθμευμένο ένα λευκό ημιφορτηγό με μπλε φάρο.

Στα πλάνα διακρίνονται τρεις ένοπλοι να βγαίνουν από το κτίριο. Ο ένας φοράει κράνος και πορτοκαλί γιλέκο ενώ ένας άλλος, μασκοφόρος, τοποθετεί μια σκάλα και αρχίζει να ανεβαίνει στη μεταλλική περίφραξη του κτιρίου.

Σε άλλο βίντεο, από διαφορετική γωνία, ένας από τους δράστες που κρατά τουφέκι ανοίγει μια πόρτα στο πίσω μέρος του οχήματος και ένας συνεργός του τοποθετεί μέσα μαύρες βαλίτσες.