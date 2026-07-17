Γαλλία: «Μην κοιτάτε τις δημοσκοπήσεις» λέει ο Μακρόν στους Γάλλους ενώ «πλησιάζει» η Λεπέν

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν επικράτηση της Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027.

«Μην εμπιστεύεστε όλες τις δημοσκοπήσεις» είπε ο Γάλλος πρόεδρος στο περιθώριο της επίσκεψης του σήμερα στη Γερμανία. Και συνέχισε: «Γνωρίζω πολλούς που το 2016 οι δημοσκοπήσεις τους εμφάνιζαν σίγουρους νικητές, αλλά αυτό δεν επιβεβαιώθηκε το 2017».

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφερόταν έτσι έμμεσα στη δική του πρώτη επικράτηση στις προεδρικές εκλογές. «Να έχετε εμπιστοσύνη στον γαλλικό λαό. Μην προλέγετε το χειρότερο γι' αυτόν και αφήστε τον να θέλει το καλύτερο» είπε επίσης.

Μαρίν Λεπέν: Ο «κρύος ιδρώτας» του Μακρόν

Η Μαρίν Λεπέν, το «πρόσωπο» της ακροδεξιάς στη Γαλλία, είχε διωχθεί και καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη μαζί με άλλους 8 Γάλλους βουλευτές, για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος.

Καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης και σε πενταετή απαγόρευση από την υποψηφιότητα για πολιτικό αξίωμα, γεγονός που ουσιαστικά την απέκλεισε από τις επερχόμενες γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027.

Ωστόσο, το πλέον εφιαλτικό σενάριο για τον Μακρόν πραγματοποιήθηκε, καθώς μετά την έφεση που άσκησε η Λεπέν το 2026, η ενοχή της μπορεί να επικυρώθηκε, αλλά οι ποινές ανεστάλησαν ή μειώθηκαν, επιτρέποντάς της να θέσει υποψηφιότητα το 2027.