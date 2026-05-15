Γαλλία: Νεκρός 15χρονος μετά από ένοπλη επίθεση - Σενάρια για ναρκωτικά και ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Δεκαπεντάχρονο αγόρι σκοτώθηκε μετά από ένοπλη επίθεση στη πόλη της Νάντης, στη Γαλλία και ακόμη ένας 13χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αρχών πρόκειται για υπόθεση ναρκωτικών και «ξεκαθάρισμα» λογαριασμών.

Οι δράστες φορούσαν κουκούλες και χρησιμοποίησαν αυτόματα όπλα, με βάση τα όσα είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ. «Οι πυροβολισμοί έγιναν εναντίον τριών νεαρών ανδρών», δήλωσε με τη σειρά του ο εισαγγελέας της Νάντης, Αντουάν Λερουά, ο οποίος πίστευε ότι η επίθεση ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών σε σχέση με αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Αλλά ο Νουνιέζ υπονόησε ότι τα θύματα θα μπορούσαν να ήταν αθώοι περαστικοί που βρέθηκαν στο στόχαστρο. «Τα κίνητρα πίσω από αυτή την ένοπλη επίθεση, όπως δήλωσε ο εισαγγελέας, πιθανότατα συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών», είπε. «Τούτου λεχθέντος... αυτό δεν σημαίνει ότι τα άτομα που στοχοποιήθηκαν, και ιδιαίτερα το άτομο που πέθανε, εμπλέκονταν τα ίδια σε διακίνηση. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής σε αυτό».

Μέλη από το στενό περιβάλλον του ανήλικου αρνούνται κατηγορηματικά ότι είχε σχέση με ναρκωτικά, σύμφωνα με το BBC.

Δεκαοκτάχρονη μάρτυρας περιέγραψε ότι άκουσε δύο ριπές περίπου 10 πυροβολισμών, πριν δει αρκετούς ανθρώπους «με κουκούλες και ντυμένους στα μαύρα» να τρέχουν μέσα στο γρασίδι.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για το περιστατικό στη γαλλική πόλη.

