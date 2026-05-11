Μακελειό στη Γαλλία: Ένοπλοι «γάζωσαν» περαστικούς και διέφυγαν – Δύο νεκροί

Ένοπλη επίθεση στη Νίκαια με δύο νεκρούς. Οι δράστες διέφυγαν, ενώ τα σχολεία της περιοχής τέθηκαν σε προληπτικό αποκλεισμό.

Γάλλοι αστυνομικοί | Getty Images
Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σήμερα στη Νίκαια της Γαλλίας, όταν επιβάτες οχήματος άνοιξαν πυρ αδιακρίτως, αφήνοντας πίσω τους δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες.

Οι δράστες διέφυγαν με το αυτοκίνητο, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Η αστυνομία απέκλεισε αμέσως την περιοχή, ενώ στα σχολεία της γειτονιάς εφαρμόστηκε προσωρινό «lockdown» για την προστασία των μαθητών.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των ενόπλων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την αστυνομία να τηρεί επί του παρόντος σιγή ιχθύος.

