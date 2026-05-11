Μακελειό στη Γαλλία: Ένοπλοι «γάζωσαν» περαστικούς και διέφυγαν – Δύο νεκροί

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σήμερα στη Νίκαια της Γαλλίας, όταν επιβάτες οχήματος άνοιξαν πυρ αδιακρίτως, αφήνοντας πίσω τους δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες.

Une fusillade a fait DEUX #MORTS et trois blessés dans le quartier des Moulins, à #Nice🇫🇷, Les suspects sont actuellement en fuite. #France pic.twitter.com/9TheVUPMpl — بوابة الجزائر - Algeria Gate (@algatedz) May 11, 2026

Οι δράστες διέφυγαν με το αυτοκίνητο, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Η αστυνομία απέκλεισε αμέσως την περιοχή, ενώ στα σχολεία της γειτονιάς εφαρμόστηκε προσωρινό «lockdown» για την προστασία των μαθητών.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των ενόπλων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την αστυνομία να τηρεί επί του παρόντος σιγή ιχθύος.