Γαλλία: Νεκρός άντρας από πυρά αστυνομικών κοντά σε σχολείο – Κρατούσε ματσέτα

Η αστυνομία στη Γαλλία πυροβόλησε και σκότωσε την Πέμπτη (18/9) έναν άνδρα που κρατούσε ματσέτα κοντά σε σχολείο στην νοτιοανατολική πόλη Λα Σεν-σιρ-Μερ, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ο «απειλητικός» άνδρας αρνήθηκε να υπακούσει στις εντολές της αστυνομίας και κινήθηκε προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι πρώτα χρησιμοποίησαν ηλεκτροσόκ και στη συνέχεια πυροβόλησαν έξι φορές εναντίον του, δήλωσε ο εισαγγελέας Σαμουέλ Φινιέλζ.

Εξήγησε ότι στόχευσαν το κάτω μέρος του σώματός του, αλλά εκείνος υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 5:00 το απόγευμα κοντά σε νηπιαγωγείο, σύμφωνα με αστυνομική πηγή, μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Γαλλία: Απειλούσε παιδιά με τη ματσέτα

«Φαίνεται ότι τα παιδιά απειλήθηκαν», είπε ο Φινιέλζ, προσθέτοντας ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο είδαν τον άνδρα να κρατάει ένα όπλο που έμοιαζε με ματσέτα «με λάμα μήκους αρκετών δεκάδων εκατοστών», όπως ανέφερε.

Του έδωσαν εντολή «να ρίξει το όπλο στο έδαφος, κάτι που δεν έκανε», πρόσθεσε.

Το περιστατικό συνέβη ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη Γαλλία διαδήλωναν εκφράζοντας την οργή τους για τις πολιτικές λιτότητας της κυβέρνησης.

Οι γαλλικές αρχές δέχονται πιέσεις να καταπολεμήσουν το έγκλημα κοντά στα σχολεία, μετά από μια σειρά επιθέσεων με μαχαίρια σε εκπαιδευτικούς και μαθητές τα τελευταία χρόνια.