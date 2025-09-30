Γαλλία: Νεκρός ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής - Η σύζυγος είχε δηλώσει εξαφάνιση

Ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στη Γαλλία, Εμανουέλ Μτετβά, βρέθηκε νεκρός έξω από κεντρικό ξενοδοχείο του Παρισιού.
Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, την οποία επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, o 58χρονος πρέσβης, ο οποίος θεωρείται σημαντικό πολιτικό πρόσωπο στη χώρα του από την εποχή του αγώνα κατά του απαρτχάιντ στον οποίο έλαβε ενεργά μέρος, εκπαραθυρώθηκε από τον 22ο όροφο του ξενοδοχείου.
Η σύζυγος του δήλωσε χθες την εξαφάνιση του στις γαλλικές αστυνομικές αρχές, λέγοντας ότι έλαβε ένα ανησυχητικό μήνυμα εκ μέρους του.
- Ξεσηκωμός Ρομά για τους αστυνομικούς σε οικισμούς: «Θα πάμε στο Σύνταγμα με λεωφορεία»
- Λατινοπούλου για Πόθεν Έσχες: «Ζούσα στη γιαγιά μου, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα - Ας πουν για τα οικονομικά του ΚΚΕ»
- Σκηνικό θρίλερ με εγκλωβισμένο χρυσοθήρα στη Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του ο άντρας
- Γονείς σε απελπισία: Ο λόγος που κλείνουν όλες οι παιδικές χαρές στο Ναύπλιο μέχρι το καλοκαίρι
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.