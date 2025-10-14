Μενού

Γαλλία: Ο Λεκορνί αναστέλλει το άρθρο για το συνταξιοδοτικό για να «γλιτώσει» την πρόταση μομφής

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανέστειλε το άρθρο για το συνταξιοδοτικό.

Reader symbol
Newsroom
Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
  • Α-
  • Α+

Η κυβέρνηση της Γαλλίας αναστέλλει την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές, το 2027, ανακοίνωσε στο κοινοβούλιο ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Η αναστολή της μεταρρύθμισης αυτής ήταν ένας από τους όρους που θέτει το Σοσιαλιστικό κόμμα για να μην ψηφίσει την πρόταση μομφής σε βάρος της κυβέρνησης Λεκορνί.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός κάλεσε τους βουλευτές να μην χρησιμοποιήσουν την ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού ως πρόσχημα για να ανατρέψουν την κυβέρνησή του. «Δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόσχημα για μια πρόταση μομφής», είπε.

Ο Λεκορνί επανέλαβε ότι το κοινοβούλιο θα έχει «την τελευταία λέξη» επί του προϋπολογισμού και ότι είναι «ανοιχτός» σε συζητήσεις και συμβιβασμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ