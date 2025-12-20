Γαλλία: Ο μπάτλερ του Ελιζέ ήταν «αλεπού» - Έκλεβε πολύτιμα σκεύη και τα πουλούσε στο Vinted

O φροντιστής των ασημικών του προεδρικού μεγάρου στη Γαλλία και άλλοι δύο άνδρες αναμένεται να καθίσουν στο εδώλιο κατηγορούμενοι ότι έκλεψαν πορσελάνες και άλλα πολύτιμα είδη επιτραπέζιας χρήσης.

Το Ελιζέ, η επίσημη προεδρική κατοικία, είχε καταγγείλει την εξαφάνιση ασημικών και επιτραπέζιων σκευών που χρησιμοποιούνται σε επίσημη δείπνα και άλλες επίσημης εκδηλώσεις, με την αξία των αντικειμένων αυτών να υπολογίζεται μεταξύ 15.000 και 40.000 ευρώ, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα.

Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν πως ο φροντιστής των ασημικών Τομάς Μ. και ο σύντροφός του Νταμιάν Ζ. συνελήφθησαν την Τρίτη, καθώς θεωρήθηκαν ύποπτοι για την κλοπή. Βάσει της ίδιας πηγής, ένας ακόμη άνδρας, ο Γκιλάν Μ. συνελήφθη με την κατηγορίας της κλεπταποδοχής.

Γαλλία: Έβαλαν χέρι σε ιστορικά κειμήλια

Η γαλλική προεδρία δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

Οι καταθέσεις που πήραν οι αρχές από προσωπικό του προεδρικού μεγάρου έστρεψαν τις υποψίες προς τον Τομάς Μ., καθώς οι μειώσεις που φέρεται να έκανε στα αποθέματα που κατέγραφε φαίνεται να προεξοφλούσαν μελλοντικές κλοπές, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Βάσει της ίδιας πηγής, περίπου 100 αντικείμενα βρέθηκαν στο προσωπικό ντουλάπι του, το όχημά του και την οικία του, μεταξύ άλλων χάλκινα δοχεία, πορσελάνες Σεβρών και ποτήρια σαμπάνιας Baccarat.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ένα πιάτο με το έμβλημα των ενόπλων δυνάμεων και σταχτοδοχεία στον λογαριασμό του στο Vinted, όπως είπαν οι εισαγγελείς. Η εταιρεία Vinted δεν έχει προς το παρόν απαντήσει σε αίτημα να σχολιάσει.

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien, που αποκάλυψε πρώτη την υπόθεση, έγραψε πως ο Γκιλάν Μ. εργαζόταν ως φύλακας στο μουσείου του Λούβρου, επικαλούμενη τον δικηγόρο του, που είπε πως το κίνητρο του πελάτη του για τη φερόμενη εμπλοκή του ήταν το «πάθος» του για τις σπάνιες αντίκες.

Δικαστήριο του απαγόρευσε να επιστρέψει στη θέση του στο Λούβρο εν αναμονή της δίκης, ανέφερε η εφημερίδα. Το μουσείο και οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσουν το δημοσίευμα.

Εξάλλου, το μουσείο έχει ήδη ζήσει μια θεαματική κλοπή τον Οκτώβριο, όταν ληστές έκλεψαν ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα, πυροδοτώντας τον δημόσιο διάλογο για τα μέτρα ασφαλείας στα αξιοθέατα της χώρας.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο.