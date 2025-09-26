Ο διορισμένος, από τον Εμάνουελ Μακρόν, πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε σήμερα σε συνέντευξή του στην Le Parisien τον προϋπολογισμό και την πρόβλεψή του για το έλλειμμα, μέσα στο 2026.

Επί του προϋπολογισμού, ο Γάλλος πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι θα ξεκινήσει από «λευκό φύλλο» και ανακοινώνει ότι προβλέπει δημόσιο έλλειμμα 4,7% για το 2026.

«Θα παρουσιάσω έναν προϋπολογισμό που θα λαμβάνει υπόψη τις πρώτες διαβουλεύσεις που είχα με όλες τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, καθώς και τα πολιτικά κόμματα. Αυτός θα συζητηθεί και θα τροποποιηθεί στη συνέχεια από το Κοινοβούλιο το φθινόπωρο», εξηγεί, διαβεβαιώνοντας ότι θέλει να «επιστρέψει στο κοινοβουλευτικό έργο», δηλαδή στον διάλογο και τον «συμβιβασμό».

Γαλλία: Τι προτείνει ο Λεκορνί

Ο Λεκορνί, μεταξύ άλλων, επανέλαβε ότι ο στόχος παραμένει ο ίδιος: η μείωση των δαπανών. Ανακοινώνει έτσι ότι προτείνει μείωση των κρατικών δαπανών και του βιοτικού επιπέδου κατά έξι δισεκατομμύρια ευρώ.

«Αυτή η σημαντική προσπάθεια στα υπουργεία πρέπει να συνοδεύεται από μια μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης και της εδαφικής μας οργάνωσης μέσω της αποκέντρωσης», προσθέτει.

Παραδεχόμενος ότι υπάρχουν «ισχυρές κοινωνικές προσδοκίες», ο Γάλλος πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα παρουσιάσει έναν «προϋπολογισμό λιτότητας και κοινωνικής οπισθοδρόμησης».

«Για το επόμενο έτος, οι πόροι που διατίθενται για τις συντάξεις θα αυξηθούν κατά έξι δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αυτοί για την υγεία θα αυξηθούν κατά πέντε δισεκατομμύρια ευρώ» διαβεβαίωσε σχετικά.

Με πληροφορίες από Le Monde