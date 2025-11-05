Γαλλία: Οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητο του πάνω στο πλήθος - Τουλάχιστον 10 τραυματίες

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένας οδηγός έπεσε με το όχημα του πάνω σε πλήθος σε ένα τουριστικό θέρετρο στη Γαλλία, στο νησί Ορλεόν (Saint Pierre d'Oléron).
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν σε μεγάλο αριθμό σήμερα το πρωί (4/11) στο νησί για να βοηθήσουν τα θύματα - πολλά από τα οποία βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση.
Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον ύποπτο οδηγό.
Δεν είναι σαφές πόσα άτομα χτυπήθηκαν από το αυτοκίνητο, αλλά δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι έως και 10 τραυματίστηκαν - και δύο από αυτούς παραμένουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές των γαλλικών μέσων ενημέρωσης, όπως μεταφέρει η the-sun.com, ο οδηγός ακούστηκε να φωνάζει «Αλλάχ Άκμπαρ» ενώ έριχνε το αυτοκίνητο στο πλήθος. Μάλιστα, ο οδηγός προσπάθησε να βάλει φωτιά στο όχημα, όπως αναφέρθηκε.
Ο Τιμπό Μπρεσκόφ, δήμαρχος του Ντολούς-ντ'Ολερόν, δήλωσε: «Δέκα άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται από πυροσβέστες και παραϊατρικό προσωπικό», ενώ κάτοικος συμπληρώνει: «Ένα άτομο σε ένα όχημα διασκεδάζει χτυπώντας ανθρώπους στο πέρασμά του».
