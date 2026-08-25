Γαλλία: Πάνω από 40 τραυματίες και 300 κατεστραμμένα σπίτια από τον ανεμοστρόβιλο

Στους σαράντα ανήλθαν σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, οι τραυματίες από τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε τη Γαλλία, ενώ τουλάχιστον τριακόσια σπίτια καταστράφηκαν μετά το έντονο φαινόμενο.
Ανάμεσα στους τραυματίες, δύο άτομα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση δίνοντας μάχη για τη ζωή τους στο χωριό Πομάς, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. έχρι το πρωί της Τρίτης, περίπου 21.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα στη νότια Γαλλία, συμπεριλαμβανομένων 1.600 στην περιοχή Ωντ, ανέφερε ο τοπικός φορέας εκμετάλλευσης δικτύου ENEDIS.
Γαλλία: Σοκάρουν οι εικόνες από τον ανεμοστρόβιλο
Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες από τον ανεμοστρόβιλο στη Γαλλία. Πολλά βίντεο είναι αυτά που δείχνουν τη στιγμή που ξεσπά ο ανεμοστρόβιλος.
Βαρέα αντικείμενα να εκτοπίζονται, σπίτια να καταστρέφονται, τζάμια να σπάνε, και κόσμος πανικόβλητος είναι ένα δείγμα από τις εικόνες που κυκλοφορούν.
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