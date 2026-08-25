Γαλλία: Πάνω από 40 τραυματίες και 300 κατεστραμμένα σπίτια από τον ανεμοστρόβιλο

Στους σαράντα ανήλθαν σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, οι τραυματίες από τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε τη Γαλλία, ενώ τουλάχιστον τριακόσια σπίτια καταστράφηκαν μετά το έντονο φαινόμενο.

Ανάμεσα στους τραυματίες, δύο άτομα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση δίνοντας μάχη για τη ζωή τους στο χωριό Πομάς, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. έχρι το πρωί της Τρίτης, περίπου 21.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα στη νότια Γαλλία, συμπεριλαμβανομένων 1.600 στην περιοχή Ωντ, ανέφερε ο τοπικός φορέας εκμετάλλευσης δικτύου ENEDIS.

🌪️Eyewitness footage recorded from the village of #Verzeille captured a #tornado forming and swirling beneath a violent supercell thunderstorm south of the southern French city of #Carcassonne. https://t.co/tL5GfNBnxLpic.twitter.com/oGurjJdrxi

📌Authorities reported at least 26… pic.twitter.com/U5AVlVP0iw — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 25, 2026

Γαλλία: Σοκάρουν οι εικόνες από τον ανεμοστρόβιλο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες από τον ανεμοστρόβιλο στη Γαλλία. Πολλά βίντεο είναι αυτά που δείχνουν τη στιγμή που ξεσπά ο ανεμοστρόβιλος.

New video of the strong tornado that struck Aude, France earlier today causing significant damage an injuries.



📹: CHRISTOPHE AUBRY pic.twitter.com/5wCj03wz5K — StormHQ ☈ (@StormHQwx) August 24, 2026

Βαρέα αντικείμενα να εκτοπίζονται, σπίτια να καταστρέφονται, τζάμια να σπάνε, και κόσμος πανικόβλητος είναι ένα δείγμα από τις εικόνες που κυκλοφορούν.

🌪️Tornado tears through French village leaving dozens injured



▪️More than 120 emergency workers were deployed to the scene after winds reaching 117km/h (73mph) ripped roofs off houses & damaged an estimated 300 homes https://t.co/hvTuGhregD#Carcassonne.

📌French authorities… https://t.co/tndixoLzVH pic.twitter.com/eSTLqbukgd — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 25, 2026

Here’s another angle of the tornado that developed in France today.



Unbelievable. pic.twitter.com/1LEgo06Rtc — Met4Cast - UK Weather (@Met4CastUK) August 24, 2026