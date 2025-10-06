Λίγες μόνο μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ως πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, σύμφωνα με το Reuters υπέβαλε την παραίτηση του στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.
Ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε αποδεκτή την παραίτηση του και πλέον ψάχνει νέο πρωθυπουργό για τη χώρα του. Αν επαναληφθεί το ίδιο σενάριο, σε λίγους μήνες θα αναγκαστεί να προκηρύξει εκλογές.
