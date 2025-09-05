Ένας 90χρονος Πολωνός ιερέας, πρώην διευθυντής της πολωνικής κατώτερης ιερατικής σχολής στο Παρίσι, παραδέχτηκε δημόσια ότι κακοποίησε σεξουαλικά ανήλικα αγόρια κατά τη διάρκεια της θητείας του, η οποία διήρκεσε από τη δεκαετία του 1960 έως το 1988.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Parisien, ο ιερέας, που φέρεται να είχε στενή σχέση με το περιβάλλον του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’, παραδέχτηκε ότι οι πράξεις του διήρκεσαν «τρία ή τέσσερα χρόνια» και ότι είχε ενημερώσει τον «τότε επίσκοπό του». Σήμερα ζει απομονωμένος στον νομό Γιόν, στην κεντρική Γαλλία.

Η υπόθεση ήρθε ξανά στο φως μετά από άρθρο σε πολωνικό περιοδικό τον Ιούλιο, το οποίο οδήγησε 14 άτομα να απευθυνθούν στην INIRR (Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Αναγνώρισης και Αποζημίωσης), που ιδρύθηκε το 2022 από την Εκκλησία της Γαλλίας για την υποστήριξη θυμάτων σεξουαλικής βίας από κληρικούς.

Η πρόεδρος της INIRR, Μαρί Ντερέν ντε Βοκρεσόν, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για 13 άνδρες και μία γυναίκα, όλοι πρώην μαθητές της σχολής και ανήλικοι κατά τον χρόνο των γεγονότων. Όλοι ζουν σήμερα στην Πολωνία, με μόνο έναν να μιλά γαλλικά.

Η INIRR εξετάζει εάν η σχολή και οι ιερείς της πολωνικής αποστολής στο Παρίσι εμπίπτουν στην ευθύνη της Εκκλησίας της Γαλλίας. Η αρχή προσφέρει αποζημιώσεις έως και 60.000 ευρώ ανά θύμα, βάσει των μαρτυριών που συλλέγει.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις μακροχρόνιες σιωπές και τις θεσμικές ευθύνες γύρω από την κακοποίηση ανηλίκων στους κόλπους της Εκκλησίας, ενώ η δημόσια παραδοχή του ιερέα φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για δικαιοσύνη και ηθική αποκατάσταση.

