Γαλλία: Πρώτο βήμα για την απαγόρευση χρήσης των social media από παιδιά κάτω από 15 ετών

Η κάτω Βουλή του γαλλικού κοινοβουλίου υιοθέτησε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη σχέδιο νόμου το οποίο απαγορεύει τη χρήση ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών, για την προστασία της υγείας τους.

Το κείμενο, που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, εγκρίθηκε από τα μέλη της Βουλής με 130 ψήφους υπέρ έναντι 21 κατά και πλέον θα εξεταστεί στη Γερουσία.

Σε περίπτωση οριστικής υιοθέτησής του, η Γαλλία θα γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα όπου θα επιβληθεί ηλικιακό όριο στην πρόσβαση στα social media.

Υπέρ του μέτρου τάσσεται ο γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος εξήρε μέσω X, μετά την ψηφοφορία, το «μείζον βήμα».