Γαλλία: Σύγκρουση ακροδεξιών με αντιφασίστες – Εγκεφαλικά νεκρός ένας 23χρονος

Ένας 23χρονος άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από βίαιη επίθεση το βράδυ της Πέμπτης 12/2 στο κέντρο της Λυών στη Γαλλία. Φέρεται να δέχτηκε επίθεση από αντιφασίστες ακτιβιστές, σύμφωνα με την ακροδεξιά ομάδα Nemesis.

Η συμπλοκή των αντιφασιστών ακτιβιστών με ακροδεξιούς έγινε στο περιθώριο συνεδρίου στο οποίο συμμετείχε η ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία του Ζ-Λ. Μελανσόν, με θέμα την «άρνηση του δικαίου του πολέμου» στο Πανεπιστήμιο Lyon 3, στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ Θωμαΐς Παπαϊωάννου, η εισαγγελία της Λυών ξεκίνησε έρευνα την Παρασκευή 13/2 για «επιβαρυμένη επίθεση». Σύμφωνα με πολλαπλές πηγές, ο 23χρονος είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Πέμπτη βράδυ, γύρω στις 19:00 (20:00 Ελλάδας), μέλη της ακροδεξιάς συλλογικότητας Némésis (Identitaires) πραγματοποίησαν διαμαρτυρία κατά της Ρίμα Χασάν, η οποία έδινε μια ομιλία στο Sciences Po της Λυών.

«Ήταν μια δράση που οργανώθηκε από το παράρτημα της Λυών. Πέντε ή έξι γυναίκες ήταν παρούσες και άνδρες εθελοντές ήταν τοποθετημένοι σε κοντινή απόσταση, έτοιμοι να παρέμβουν και να παράσχουν ασφάλεια σε περίπτωση επίθεσης κατά των ακτιβιστριών» δήλωσε η Αλίς Κορντιέ, διευθύντρια της ακροδεξιάς συλλογικότητας στην εφημερίδα Le Figaro.

Σύμφωνα με την Κορντιέ, οι άνδρες που συνόδευαν τις ακτιβίστριες «δέχτηκαν επίθεση» από «μια ένοπλη πολιτοφυλακή». Ισχυρίζεται ότι αποτελούταν από αντιφασίστες μαχητές. Ένας από τους εθελοντές που συνόδευαν τις ακτιβίστριες της Némésis «δέχθηκε επίθεση και κυριολεκτικά λιντσαρίστηκε (από ατομα που έφεραν) ενισχυμένα γάντια», καθώς απομακρύνονταν, υποστηρίζει η Κορντιέ.

Quentin avait 23 ans, membre de la sécurité du collectif Némésis, il est décédé des suites de ses blessures après avoir été tabassé par des militants antifas à Lyon.



C'est inacceptable. Le pire étant ceux qui se réjouissent de la mort d"un gamin, à cause de ses opinions.…

Ο Καντίν φέρεται να υπέστη πολλαπλά τραύματα σε ζωτικά όργανα από μαχαίρι. Σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένεια του, δεν ήταν μέλος της ακροδεξιάς ομάδας. Απορρίπτει ότι ήταν μια απλή συμπλοκή. «Φαίνεται ότι επρόκειτο για ένα άσκοπο λιντσάρισμα από αρκετά άτομα, τα οποία ήταν πάρα πολλά και οπλισμένα, και τα οποία επιτέθηκαν αδυσώπητα στο απομονωμένο θύμα», δήλωσε ο δικηγόρος Φαμπιάν Ραζόν.

Η υπερ ακρο-αριστερή Jeune Garde (Νέα Πολιτικοφυλακή), η οποία έπαυσε την λειτουργία της ύστερα από απόφαση της κυβέρνησης τον Ιούνιο του 2025, κατηγορείται ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Η ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν «καταδικάζει» τα «εξαιρετικά σοβαρά και απαράδεκτα» γεγονότα και διαβεβαιώνει ότι η υπηρεσία ασφαλείας του LFI (αρχικά του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία) «δεν εμπλέκεται».

Σύμφωνα με ΜΜΕ, στη συμπλοκή συμμετείχαν περίπου πενήντα άτομα. Μια ακτιβίστρια της ακροδεξιάς ομάδας τραυματίστηκε επίσης από έναν ακτιβιστή των αντιφά. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα.