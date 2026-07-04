Γαλλία: Συνελήφθη άνδρας που σκαρφάλωσε στον Πύργο του Άιφελ και κρέμασε σημαία των ΗΠΑ

Ένα απρόσμενο περιστατικό έλαβε χώρα στο Παρίσι, καθώς άνδρας σκαρφάλωσε στον Πύργο του Άιφελ και κρέμασε μια αμερικανική σημαία σήμερα το απόγευμα, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν η πλατεία και δύο όροφοι του μνημείου και να συλληφθεί, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Ο άνδρας έγινε αντιληπτός γύρω στις 3.45 το μεσημέρι τοπική ώρα, καθώς σκαρφάλωνε στον Πύργο του Άιφελ μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου ορόφου και κρεμούσε μια αμερικανική σημαία, διευκρίνισε η ίδια πηγή. Συνελήφθη μόλις έφτασε στον τρίτο όροφο.

Ο αναρριχητής δεν έδωσε καμία εξήγηση για τα κίνητρα της κίνησής του αυτής, δήλωσε η ίδια πηγή.

Τέθηκε υπό κράτηση γιατί «έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή άλλων» στο αστυνομικό τμήμα του 7ου διαμερίσματος του Παρισιού, πρόσθεσε.

Την αμερικανική σημαία κατέβασε η ομάδα επέμβασης και προστασίας (GIP) της Διεύθυνσης Δημόσιας Τάξης και Κυκλοφορίας (DOPC) της αστυνομίας του Παρισιού.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες γιόρτασαν σήμερα την 250ή επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας στη Φιλαδέλφεια, στις ανατολικές ΗΠΑ, η υπογραφή της οποίας σηματοδότησε τη ρήξη δεκατριών αποικιών με το βρετανικό Στέμμα.

Χθες, βράδυ Παρασκευής, ο Πύργος του Άιφελ φωτίστηκε στα χρώματα αυτής της 250ής επετείου, με τα γράμματα USA και τον αριθμό 250, σε μπλε, λευκό και κόκκινο χρώμα, να λάμπουν στο επίπεδο του πρώτου ορόφου.