Γαλλία: Τα οκτώ βασικά συνδικάτα προμηνύουν νέα απεργία - Ζητούν συνάντηση με Λεκορνί

Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενες για την πολιτική λιτότητας, προμηνύουν τα οκτώ, βασικά συνδικάτα στη Γαλλία, μετά τις χθεσινές, τεράστιες διαμαρτυρίες σε αρκετές πόλεις της χώρας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, τα συνδικάτα στη Γαλλία κάλεσαν τον εντολοδόχο πρωθυπουργό της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνί να συναντηθεί μαζί τους το αργότερο ως την ερχόμενη Τετάρτη.

Στον απόηχο των χθεσινών απεργιών, οι οποίες θεωρήθηκαν λίγο-πολύ επιτυχείς από τα συνδικάτα, εκπρόσωποι τους συναντήθηκαν σήμερα Παρασκευή στο Παρίσι για να διαβουλευτούν επί της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Γαλλία: Τι ζητούν από το Λεκορνί τα συνδικάτα

Όπως δήλωσε μετά το πέρας της συνάντησης ο εκπρόσωπος του συνδικάτου CGT Τομά Βασερόν, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα πρέπει να παράσχει διαβεβαιώσεις ότι μία σειρά από μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, όπως για παράδειγμα οι μειώσεις συντάξεων, κοινωνικών παροχών και μισθών στον δημόσιο τομέα, δεν θα εφαρμοστούν, όπως άλλωστε και η αναμόρφωση του γαλλικού συνταξιοδοτικού και ασφαλιστικού συστήματος.

«Πρόκειται για τελεσίγραφο. Οι θυσίες του κόσμου της εργασίας δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν» δήλωσε ο ο εκπρόσωπος του συνδικάτου CGT, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση θα πρέπει να στραφεί προς τη φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών και των υψηλών εισοδημάτων.

