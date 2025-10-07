Γαλλία: Τελευταία ευκαιρία από τον Μακρόν στον Λεκορνί

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έδωσε στον Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον πρωθυπουργό που παραιτήθηκε πριν από λίγες ώρες, διορία 48 ωρών για να διεξάγει τελικές διαπραγματεύσεις, αφήνοντας να πλανάται η απειλή διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης σε περίπτωση αποτυχίας.

Ο Μακρόν ανέθεσε στον "πρωθυπουργό που υπέβαλε παραίτηση και είναι αρμόδιος για τις τρέχουσες υποθέσεις, την ευθύνη για τη διεξαγωγή, έως το βράδυ της Τετάρτης, των τελικών διαπραγματεύσεων προκειμένου να καθοριστεί μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας για τη χώρα", ανακοίνωσε απόψε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

"Θα πω στον αρχηγό του κράτους το βράδυ της Τετάρτης εάν αυτό είναι εφικτό ή όχι, ώστε να μπορέσει να αντλήσει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα", απάντησε ο Λεκορνί με ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Ο τελευταίος θα αρχίσει τις νέες διαπραγματεύσεις του αύριο το πρωί υποδεχόμενος τους ηγέτες του εύθραυστου συνασπισμού μεταξύ του προεδρικού στρατοπέδου και του δεξιού κόμματος Les Républicains (LR), του οποίου τα σημάδια διάλυσης τον ώθησαν να παραιτηθεί σήμερα το πρωί.

Σε περίπτωση νέας αποτυχίας την Τετάρτη, ο αρχηγός του κράτους "θα αναλάβει τις ευθύνες του", έγινε γνωστό στη συνέχεια από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου, αφήνοντας να πλανάται εκ νέου η απειλή διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης έπειτα από αυτήν του 2024.

Διευκρίνισε επίσης ότι σε περίπτωση επιτυχίας, ο Λεκορνί δεν θα διοριστεί εκ νέου αυτόματα πρωθυπουργός, καθώς ο ρόλος του σε αυτό το στάδιο περιορίζεται στο να αναφέρει εάν είναι ακόμη εφικτοί "τρόποι συμβιβασμού".