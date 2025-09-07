Γαλλία: Το τελευταίο, πιθανότατα, 24ώρο του Μπαϊρού στην ηγεσία - «Η ετοιμοθάνατη εποχή του Μακρόν»

Τα ΜΜΕ, όπως και η κοινωνία, έχουν «βολευτεί» και συμβιβαστεί με το προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα. Ο Φρανσουά Μπαϊρού, από το απόγευμα της Δευτέρας (8/9), δεν θα είναι πλέον πρωθυπουργός στη Γαλλία, αφού δεν θα εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού δεν φαίνεται πως θα επιβιώσει της ψήφου εμπιστοσύνης, που ο ίδιος ζήτησε, αφού τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν φαίνεται πως θέλουν να στηρίξουν τον Γάλλο πρωθυπουργό, την ώρα που αχνοφαίνεται μία κρίση λιτότητας.

Τα γαλλικά ΜΜΕ, όπως η Liberation, κάνουν λόγο για ένα προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα, συμπληρώνοντας επίσης πως πρόκειται για μία «ετοιμοθάνατη εποχή του Εμάνουελ Μακρόν».

Γαλλία: Το άρθρο της Liberation για τον Μπαϊρού

«Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, κατόπιν αιτήματός του, ο Φρανσουά Μπαϊρού θα ανέβει τα σκαλιά που οδηγούν στην έδρα της Εθνοσυνέλευσης για να ζητήσει την εμπιστοσύνη των βουλευτών.

Όχι όπως άλλοι, που κάποτε ανέβαιναν δημόσια στο ικρίωμα, ας μην υπερβάλλουμε, αλλά με τη βεβαιότητα ότι θα απευθυνθεί για τελευταία φορά στους βουλευτές ως πρωθυπουργός.

Η αγωνία είναι πράγματι μηδενική. Οργανώνοντας αυτό το Σαββατοκύριακο μια φωτογράφιση σε όλες τις θέσεις του συγκινημένου πρωθυπουργού, μια φωτογραφία στον κήπο, μια άλλη στο γραφείο του, μια τρίτη στο παράθυρο, ο Φρανσουά Μπαϊρού επιβεβαίωσε ότι η θητεία του στο Ματιγιόν θα είναι σύντομα μόνο μια ανάμνηση.

Είναι λίγο να πούμε ότι η θητεία του στην ηγεσία της κυβέρνησης θα παραμείνει μια παραδοξότητα που συνοψίζεται σε αυτό το ερώτημα: γιατί ο Μπεαρνέζος, πριν από εννέα μήνες, κατέβαλε τόση ενέργεια για να πείσει τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δίσταζε να τον διορίσει στο Ματιγιόν, για να μην αναλάβει ποτέ πραγματικά τα ηνία, μόλις εγκαταστάθηκε;

Η πραγματική ιστορία της θητείας του κρύβει ακόμα πολλά μυστήρια. Για να τα λύσουν, οι ιστορικοί θα πρέπει να επανεξετάσουν τα θολά νερά της μακρονικής αγκύρωσης, να εξερευνήσουν το έδαφος ενός αδύνατου προϋπολογισμού, να διερευνήσουν το χάσμα της υπερεκτίμησης του εαυτού του στο οποίο έπεσε ο δήμαρχος του Pau.

Αυτό που δεν είναι καθόλου μυστήριο, από την άλλη πλευρά, είναι ότι η Γαλλία θα βυθιστεί ακόμη περισσότερο τη Δευτέρα σε μία πυκνή ομίχλη. Και αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Οι πιο ευάλωτοι είναι τα πρώτα θύματα μιας χώρας που βρίσκεται σε στασιμότητα. Θα γίνουν ακόμη πιο ευάλωτοι αν η πολιτική κρίση μετατραπεί σε κρίση του καθεστώτος. Σήμερα, όλα τα βλέμματα θα στραφούν προς τον Φρανσουά Μπαϊρού.

Αυτό είναι φυσιολογικό, αλλά και άδικο. Ο πρώτος υπεύθυνος για την κατάσταση είναι ο Εμανουέλ Μακρόν. Η διάλυση της Βουλής ήταν λάθος. Η αποχώρησή του, εκτός από το ότι θα επιδεινώσει την κρίση, θα δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Ο Πρόεδρος δεν έχει όλα τα κλειδιά στα χέρια του για να σχεδιάσει τους μήνες που μας χωρίζουν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Αλλά έχει ένα: να ανταποκριθεί στο βαθύ αίσθημα αδικίας που βαραίνει τη χώρα».

Με πληροφορίες από Liberation