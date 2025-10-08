Γαλλία: «Θα έχουμε νέο πρωθυπουργό σε 48 ώρες», λέει ο Λεκορνί - Σενάρια για πρόσωπο της Αριστεράς

«Η προοπτική διάλυσης γίνεται όλο και πιο απομακρυσμένη», ανακοίνωσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός στη Γαλλία, Σεμπαστιάν Λεκορνί κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού διαγγέλματος την Τετάρτη.

«Θα μπορούσαμε να έχουμε νέο πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες», πρόσθεσε, για να τονίσει πως «Θεωρώ ότι η αποστολή μου έχει ολοκληρωθεί. Δεν διεκδικώ τη θέση του πρωθυπουργού».

Ο Λεκορνί έφτασε στο Μέγαρο των Ηλυσίων λίγο μετά τις 18.00 (τοπική ώρα) την Τετάρτη για να ενημερώσει τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για τις προσπάθειές του να βρει μία διακομματική συμβιβαστική λύση, προκειμένου να μην επιταθεί η πολιτική κρίση.

Γαλλία: «Εξαρτάται από το Μακρόν ο διορισμός Αριστερού»

«Η απόφαση για τον διορισμό ενός πρωθυπουργού από την αριστερά εξαρτάται από τον Εμανουέλ Μακρόν, είναι δική του ευθύνη να διεξάγει τις τελικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Λεκορνί στην τηλεοπτική του ομιλία.

Η επικεφαλής της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, η οποία αρνήθηκε να εισέλθει σε αυτόν τον γύρο συνομιλιών με τον απερχόμενο πρωθυπουργό, ξεκαθάρισε την Τετάρτη ότι δεν θα συμμετάσχει σε καμία συμφωνία.

Ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, δήλωσε ότι θέλει να βοηθήσει στην εξεύρεση διεξόδου από την κρίση, αλλά ότι η αριστερά θέλει να αναλάβει την επόμενη διακυβέρνηση.

«Είναι πολύ συγκεχυμένο, τίποτα δεν είναι εύκολο να διαβαστεί», δήλωσε η Άντζελα Ντίφλεϊ, συντάκτρια διεθνών υποθέσεων του FRANCE 24. «Όλοι τρομοκρατούνται στην ιδέα της διάλυσης του κοινοβουλίου», είπε.

