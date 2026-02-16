Τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης (12/02) στη Λυών στη Γαλλία και είχαν ως θύμα έναν23χρονο ακτιβιστή έχουν τεθεί στο επίκεντρο των δικαστικών ερευνών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τις Αρχές, συνολικά 15 άτομα προσήλθαν για να δώσουν μαρτυρίες σχετικά με τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν εκείνο το απόγευμα. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις για τον θάνατο του 23χρονου.

Διαβάστε ακόμα: Γαλλία: Σύγκρουση ακροδεξιών με αντιφασίστες – Εγκεφαλικά νεκρός ένας 23χρονος

Η συμπλοκή στη Λυών

Όλα ξεκίνησαν σύμφωνα με την ΕΡΤ γύρω στις 5:30 μ.μ., στο περιθώριο μιας διάλεξης της Ρίμα Χασάν, όταν επτά νεαρές γυναίκες, μέλη της συλλογικότητας Nemesis, έβγαλαν ένα πανό διαμαρτυρίας. Παρόλο που είχαν ζητήσει από φίλους τους να βρίσκονται εκεί για προστασία σε περίπτωση βίας, εκείνοι παρέμειναν μακριά, αφήνοντας τις γυναίκες εκτεθειμένες όταν η κατάσταση κλιμακώθηκε.

Σύμφωνα με μάρτυρες, πολλά άτομα κατέφθασαν στο σημείο, κατέβασαν το πανό και επιτέθηκαν σε τουλάχιστον δύο από τις νεαρές γυναίκες. Οι περιγραφές είναι σοκαριστικές: η μία στραγγαλίστηκε, ενώ η άλλη ρίχτηκε στο έδαφος και ξυλοκοπήθηκε, με αποτέλεσμα να τους δοθούν δύο και πέντε ημέρες αναρρωτικής άδειας αντίστοιχα. Σε εκείνο το σημείο, οι άνδρες που ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλεια της Nemesis δεν παρενέβησαν.

Ωστόσο, γύρω στις 6 μ.μ., η βία πήρε νέα τροπή όταν οι υπεύθυνοι ασφαλείας της συλλογικότητας δέχθηκαν επίθεση από μια ομάδα περίπου είκοσι ατόμων με κουκούλες και μάσκες. Τρία άτομα βρέθηκαν απομονωμένα στο 5ο διαμέρισμα της Λυών, μακριά από το σημείο της πρώτης συμπλοκής. Ανάμεσά τους ήταν ο 23χρονος Quentin Deranque (Καντάν Ντεράνκ), ο οποίος, σύμφωνα με τον εισαγγελέα Thierry Dran, έπεσε στο έδαφος και ξυλοκοπήθηκε επανειλημμένα, δεχόμενος τουλάχιστον έξι χτυπήματα.

Ένας φίλος του Quentin Deranque, που έφτασε στο σημείο, τον βρήκε να έχει ακόμα τις αισθήσεις του και να μπορεί να μιλήσει, αν και είχε ξεχάσει την αλληλουχία των γεγονότων. Ενώ τον συνόδευε στο σπίτι, παρατήρησε την κατάστασή του να επιδεινώνεται ραγδαία. Μαζί με άλλους φίλους κάλεσαν τα επείγοντα. Ο Quentin Deranque πέθανε στο νοσοκομείο στις 14 Φεβρουαρίου.

Τι έδειξε η νεκροψία

Η νεκροψία διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις οι οποίες ήταν «αδύνατον να θεραπευτούν». Ο εισαγγελέας επιβεβαίωσε ότι διεξάγονται ποινικές έρευνες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και ξεχωριστές έρευνες για επιβαρυμένη επίθεση υπό τρεις συνθήκες (ενέργεια σε συνεννόηση, με μάσκες και οπλοφορία), και για συνωμοσία για διάπραξη εγκλήματος που τιμωρείται με πενταετή φυλάκιση.